Rufián también utiliza a Juan Roig para la campaña: "¿Por qué un currela de Mercadona vota lo mismo que él?"

Una de las constantes de la izquierda española son las campañas de desprestigio y ataques contra grandes empresarios del país motivadas, únicamente, por razones ideológicas. De esta forma, desde las posiciones más radicales de este espectro político se insiste en insultar a los propietarios de compañías que, como Mercadona, reconocen a sus empleados el esfuerzo realizado con unas condiciones extraordinarias.

Por ejemplo, la compañía de Juan Roig ha decidido otorgar a partir de este año una semana más de vacaciones a sus trabajadores. Del mismo modo, en distintas ocasiones la empresa ha pagado importantes primas en las nóminas de su plantilla. No por casualidad, Juan Roig fue elegido el mejor líder empresarial de 2025 por su labor en Mercadona.

Pese a todo, la obsesión de la izquierda con Juan Roig no hace más que crecer y han llegado al punto de tratar de enfrentar directamente a los trabajadores de Mercadona con el empresario valenciano. Esto es lo que se desprende de las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un evento celebrado este pasado jueves 9 de abril en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde participó también Irene Montero.

La demagogia de Rufián

La izquierda está buscando frenar la probable debacle electoral que podría sufrir en las elecciones generales de 2027. Muestra de ello es que los partidos de la izquierda están radicalizando su discurso y, al mismo tiempo, tratan de movilizar a su electorado. En este sentido, tradicionalmente la izquierda ha tratado de alimentar la conflictividad entre distintos estratos de la sociedad, enfrentando a empresarios y trabajadores.

Esta es la misma estrategia que parece estar siguiendo Gabriel Rufián, que trata de postularse como un nuevo líder para la extrema izquierda española. Precisamente, durante su intervención en el evento celebrado este pasado jueves 9 de abril en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, el portavoz de ERC mostró su extrañeza con que los trabajadores de Mercadona decidan votar a aquellas opciones políticas a las que, según supone el propio Rufián, votaría el dueño de Mercadona.

Rufián tiene la capacidad argumental de un bonobo. Qué un tipo tan simplón y limitado sea un "referente político", explica muchas cosas.

El nivel global es patético. https://t.co/vYrx1Us8N4 — José Mari Bailo (@JoseMariBailo) April 10, 2026

Al respecto, el portavoz de ERC aseguraba que "la pregunta que nos tenemos que hacer como formaciones de izquierdas es: ¿por qué un currela de Mercadona vota lo mismo que Juan Roig?", insistiendo en que desde la izquierda deben plantearse quién se estaría equivocando: el "currela" o Juan Roig. Así, asegurando que desde la izquierda se debe "verbalizar" esta casuística, Gabriel Rufián se preguntaba "¿por qué alguien súper puteado, precario, que está pagando por una habitación lo que sus padres pagaban por una casa decente, flipa con Figaredo?"

Así las cosas, algunos usuarios en redes sociales han querido dejar en evidencia la demagogia del portavoz de ERC. Concretamente, según algunas personas, "Gabriel Rufián tiene la capacidad argumental de un bonobo", refiriéndose a la simpleza de sus argumentos. De hecho, también subrayan que el portavoz de ERC es un "tipo simplón y limitado", algo que considera una muestra del nivel general de la política española.