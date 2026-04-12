El socialista Pedro Saura dispara su sueldo en Correos mientras la empresa se hunde

Una de las principales diferencias entre una empresa privada y una empresa pública es que, si en la privada se obtienen malos resultados económicos, lo normal es que se produzcan despidos o, por lo menos, que no se produzca una subida de los sueldos. Justo lo contrario de lo que ocurre en el sector público, donde la ineficiencia no solo no se castiga, sino que incluso se premia. Un ejemplo reciente es lo que sucede en Correos, donde el salario de su presidente creció un 26,4% entre 2024 y 2025, pasando a cobrar 234.754 euros el año pasado.

Este jueves se ha dado a conocer, a través del portal de transparencia de Correos, el salario bruto que percibió en 2025 su presidente, el socialista Pedro Saura: 234.754 euros. Durante ese año, el máximo dirigente de la empresa pública cobró 234.754 euros, frente a los 185.725 euros de 2024, lo que supone un incremento del 26,4% en tan solo un año. Se trata del salario más alto percibido por un presidente de Correos en los últimos años.

Una subida salarial del 26,4% entre 2024 y 2025

Dicha subida se está justificando desde algunos sectores como una especie de recompensa por haber logrado que Correos obtuviera en 2025 un beneficio neto de 14,4 millones de euros, rompiendo así con una década de pérdidas millonarias. Sin embargo, la realidad es que la empresa pública de servicio postal sigue arrojando datos negativos otro año más, tal como ya hemos contado en Libre Mercado. Correos obtiene un beneficio ficticio tras recibir casi 4.000 millones de euros a través del "Acuerdo Marco Estratégico 2024-2028".

No obstante, esto no es todo. Hace poco, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un demoledor informe en el que mostraba el fracaso de Correos a la hora de cumplir con un mínimo de eficiencia en sus servicios (como explicamos aquí). Según la CNMC, el número de quejas y reclamaciones fue muy superior en 2024 al objetivo establecido y a lo permitido. En concreto, el objetivo era de menos de 4 quejas por cada 100.000 envíos, mientras que se registraron 15,5 quejas por cada 100.000 envíos.

Además, el número de incidencias, tanto en cartas como en paquetes, fue muy superior al establecido. El objetivo marcado era de menos de 2 incidencias por cada millón de cartas, pero en 2024 se produjeron 30,66 incidencias por millón de cartas. En el caso de los paquetes, se registraron 23,65 incidencias por cada 10.000 paquetes, cuando el objetivo era de menos de 1,5 incidencias por cada 10.000 paquetes.

Con lo cual, ya no es solo que Correos realmente no esté produciendo beneficios reales, sino que los servicios de la compañía suspenden en tareas tan esenciales como las mencionadas.

En conclusión, vemos cómo el mal desempeño no solo no se ve castigado en la empresa pública, sino que se ve premiado e incluso elogiado. Mientras tanto, son las empresas privadas las que, jugándose su propio dinero, tienen que sostener a las empresas públicas para que estas puedan seguir siendo ineficientes y ofrezcan unos servicios más que cuestionables.