Hacienda tiene a 3,5 millones de contribuyentes en la diana de esta campaña de la renta

La Campaña de la Renta ha arrancado esta semana. Para el ministro de Hacienda, Arcadi España, que los contribuyentes tengan que hacer todos los años cuentas con el fisco es un "gran acto de civismo de la sociedad española, donde los que más tienen, más contribuyen a financiar la sanidad, educación, dependencia, servicios sociales o becas. En definitiva, el bienestar de todos y todas".

Aunque el buen funcionamiento de esos servicios públicos que menciona el ministro es bastante cuestionable para muchos ciudadanos, un departamento que no cesa en avances es la Agencia Tributaria (AEAT).

El consejo de Soledad Fernández

Con estos términos presume la AEAT este año de facilitar el pago de impuestos: "atención personalizada, agilidad, visualización más clara, experiencia de usuario cómoda, información sintética, gestión dinámica, utilidad, pago por bizum, facilitar la asistencia al contribuyente, seguir ganando en usabilidad, se ayuda al contribuyente a evitar fallos, se ha aumentado la interacción entre apartados y se ha mejorado el diseño del documento de ingreso y devolución, se han introducido también mejoras de diseño y visualización en la app para seguir facilitando la utilización de esta potente herramienta etc".

Tan eficiente es su herramienta, que la directora general de la AEAT, Soledad Fernández, recomendó esta semana a los contribuyentes no usar chat gpt para hacer la declaración. "No me arriesgaría" dijo.

En esta campaña, el fisco pretende superar los 25 millones de declaraciones poniendo el foco en 3,5 millones de perfiles muy concretos de contribuyentes a los que dará algunos "avisos". Estos son mensajes que aparecen en el documento de datos fiscales, según explica la AEAT a Libre Mercado.

"Se reiteran avisos sobre las siguientes fuentes de renta" dice Hacienda:

Venta en plataformas on line (como Vinted o Wallapop): 437.000

Monedas virtuales: 1.243.000

Rentas de otros países: 1.012.000

Alquiler de inmuebles (fianzas): 867.000

Además de los avisos, algunos ciudadanos recibirán "cartas informativas". Esas cartas también pueden recibirlas durante todo el año y son conocidas como "las cartas del miedo". El año pasado se enviaron 409.000 de esas misivas.

Todo ello se produce después de que la AEAT haya alcanzado un recaudación récord en 2025: 325.356 millones de euros, lo que supone 30.622 millones más que un año antes. Entre enero y febrero de 2026 aceleraron el ritmo recaudatorio hasta alcanzar los 56.702 millones, 6.742 más. En total, si comparamos el último ejercicio de la AEAT con Sánchez con el cierre de 2018, las arcas del Estado se han embolsado 116.671 millones de euros más.