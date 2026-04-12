Las dos mentiras de la semana de Carlos Cuerpo: España es un infierno fiscal y los salarios están estancados

El Ejecutivo español quiere hacernos ver una situación económica que dista en gran medida de la realidad, aprovechando cualquier ocasión. Así sucedió el pasado lunes con los últimos datos de afiliación y paro, que esconden, en el fondo, la debilidad de nuestra economía y la temporalidad que afecta aún al mercado de trabajo. Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en distintas ocasiones que los españoles son hoy más ricos que en el año 2018, cuando llegó a La Moncloa.

De hecho, este mismo lunes, en una entrevista concedida a Antena 3, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha querido presumir de la situación de la economía española y ha abordado, entre otras cuestiones, la evolución de los salarios en nuestro país. "El salario medio ha crecido en España en los últimos años gracias, entre otras cosas, a la modernización, al crecimiento de estos sectores de mayor valor añadido, pero también gracias a la subida del salario mínimo", ha afirmado Cuerpo.

El salario medio ha crecido en España por la modernización, el impulso de sectores de mayor valor añadido y por la subida del salario mínimo. Esto ha elevado los salarios más bajos y empujado al alza el conjunto, transformándose en buenas noticias para los trabajadores. pic.twitter.com/N2uTurJeEX — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) April 6, 2026

Por otra parte, Carlos Cuerpo también ha defendido que, en realidad, España no es un infierno fiscal. Al respecto, citando a la Airef, Cuerpo ha asegurado que en España los ingresos de los hogares están creciendo de forma significativa impulsados por "mejores y mayores empleos" y una supuesta mejora de los salarios.

Carlos Cuerpo desdeña el argumento de que España es un "infierno fiscal" https://t.co/U6phSkPSKV pic.twitter.com/sI49F2BSDn — Europa Press (@europapress) April 8, 2026

No obstante, lo cierto es que los salarios en España están estancados y, al mismo tiempo, la asfixia fiscal que sufren las familias y las empresas sigue incrementándose.

Crece la brecha de los salarios

Aunque los salarios hayan podido crecer en términos absolutos hay que tener en cuenta, en primer lugar, cómo el incremento de los precios lastra el poder adquisitivo de los españoles. Pero, sobre todo, lo más preocupante es que el nivel de los sueldos en nuestro país se queda rezagado en comparación con el de los salarios en el resto de los países europeos. Por tanto, pese a la propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez, los salarios españoles siguen muy por debajo de los europeos. De hecho, la diferencia entre ambos se está agrandando.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por Eurostat sobre costes laborales, los costes salariales en España –que como explica el organismo estadístico vienen determinados por los sueldos y los salarios– ascendieron a los 19,5 euros por hora. En cambio, para el conjunto de países de la UE, estos costes supusieron un total de 26,2 euros por hora.

Como vemos, en términos salariales, España se sitúa en el segmento medio del conjunto de países europeos. Esto nos deja muy lejos de países como Luxemburgo, Islandia o Noruega, donde los costes salariales por hora se situaron en los 49,7 euros, 47 euros y 45,8 euros, respectivamente. También superan a España países como Alemania, Francia o Italia, cuyos costes salariales por hora fueron de 34,5 euros, 30 euros y 23 euros.

Eurostat

Y, además, lejos de reducirse, la brecha entre los salarios españoles y los europeos no ha dejado de incrementarse durante los últimos años. Como podemos comprobar a continuación, en el último año el coste salarial en España pasó de los 18,9 euros por hora en 2024 hasta los 19,5 euros de 2025, lo cual supuso un incremento del 3,17%. En este mismo período, los costes salariales en el conjunto de la UE pasaron de los 25,2 euros por hora a los 26,2 euros, por lo que crecieron casi un 4%.

Eurostat

Asimismo, cabe destacar que, entre los años 2020 y 2025, los costes salariales en España crecieron un 14,7%, desde los 17 euros la hora, mientras que los costes salariales para el conjunto de países de la UE se incrementaron casi un 22%, desde los 21,5 euros por hora que representaron en el año 2020. Sin embargo, esta brecha es aún mayor si nos vamos al año 2008, cuando los costes salariales en España eran de 14,3 euros la hora y los europeos suponían 16,1 euros por hora trabajada. Así, desde entonces los salarios españoles han crecido un 36,3% y los europeos se ha incrementado más de un 62%. Es decir, han crecido prácticamente la mitad.

Esta diferencia entre los salarios españoles y europeos, medidos como los costes salariales, se puede apreciar también si atendemos a las diferencias en términos absolutos que existían en cada momento. Así, vemos que en el año 2008 la diferencia entre los costes salariales en España y el conjunto de los países de la UE era de apenas 1,8 euros la hora. En el año 2020, esta brecha había crecido hasta los 4,5 euros la hora. Finalmente, en 2025, el diferencial alcanzó los 6,7 euros.

Al respecto, el economista Santiago Sánchez recuerda que el actual ministro de Economía sí tiene profundos conocimientos de economía y, por ello, es evidente que miente con respecto a las condiciones de vida de los españoles. Así, el economista subraya que la mejora de los salarios se produce "solo en los tramos bajos por SMI e IMV", incidiendo en que "a partir de la mediana prácticamente nulo".

Lo malo de Cuerpo, es que miente a sabiendas, porque tiene conocimientos.

La mejora de los salarios, solo en los tramos bajos por SMI e IMV. (P10, P20 y P30).

A partir de la mediana prácticamente nulo. Lo que muestran los datos es una compresión de la distribución por abajo:… https://t.co/qP02DWALXp pic.twitter.com/q9Jck7Oxi4 — Santiago Sánchez (@santisanchezab) April 8, 2026

Por ello, explica que "lo que muestran los datos es una compresión de la distribución por abajo: mejoran más los niveles inferiores, mientras la clase media y la media-alta se estanca". Así, señala que "cuando añades los impuestos, los machacas a todos" y que "a las clases medias y familias con hijos, las exprimes". De hecho, de acuerdo con los datos difundidos por el economista, "el 80% de los trabajadores a tiempo completo se sitúa por debajo de unos 30.758 euros reales anuales, y la mediana ronda solo los 19.498 euros reales".

El salario medio bruto, ajustado a inflación, no ha crecido en los ultimos 8 años. El salario medio neto, ajustado a inflación, ha disminuido. El crecimiento del salario medio (en términos nominales) está más impulsado por el efecto composición del envejecimiento y la reducción… https://t.co/rQLbSVl2kQ — Jon González (@Jongonzlz) April 6, 2026

Por su parte, el ingeniero Jon González recuerda también que "el salario medio bruto, ajustado a inflación, no ha crecido en los últimos 8 años". De este modo, detalla cómo "el crecimiento del salario medio (en términos nominales) está más impulsado por el efecto composición del envejecimiento y la reducción de la parcialidad y temporalidad que por elevar el SMI".

Infierno fiscal español

Del mismo modo, el ministro de Economía ha mentido deliberadamente sobre la asfixia fiscal que sufren los españoles. De acuerdo con el último informe del IJM, desde que Sánchez gobierno se han producido 141 subidas de impuestos y cotizaciones. Asimismo, el IJM también sostiene que la carga fiscal que soportan los españoles es del 53,6% sobre el coste laboral total. Al respecto, el ingeniero Jon González explica que "todos pagamos más", incidiendo en que "en términos relativos, pagan mucho más quienes tienen menores rentas".

TODOS pagamos más. En términos relativos, pagan mucho más quienes tienen menores rentas. https://t.co/O4hoRmx4dM pic.twitter.com/t8Fvf8SGGd — Jon González (@Jongonzlz) April 8, 2026

Asimismo, el experto explica que el salario medio, que asciende a 28.886 euros está pagando 792 euros adicionales de IRPF en comparación con los niveles de 2018 debido a no haber deflactado la tarifa del IRPF. Del mismo modo, detalla que el impuesto de patrimonio son unos 99 euros por familia, lo que supone un incremento de 30 euros adicionales respecto de 2018.

El salario medio actual (28.886€) paga 792€ [SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS] adicionales de IRPF, un 20,7% más, desde 2018 por no deflactarse con el IPC acumulado. El salario mediano actual (24.881€) paga 558€ [QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS] adicionales de IRPF, un 19%… https://t.co/RK6LbxdQ5s — Jon González (@Jongonzlz) April 8, 2026

Por tanto, al defender que España no es un infierno fiscal y que los salarios de los españoles están creciendo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, niega de forma evidente la realidad económica de nuestro país.