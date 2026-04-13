El extraño caso del parado que busca su primer empleo con más de 45 años: "Han trabajado en la economía informal"

El mercado laboral español esconde una realidad muy distinta a la que pretende vendernos el Gobierno. Pese al supuesto éxito laboral que, de acuerdo con el Ejecutivo, han supuesto las medidas impulsadas por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, diversos indicadores muestran que existen problemas de fondo muy graves. Uno de ellos es que buena parte de los parados que buscan su primer empleo tienen más de 45 años.

Lo cierto es que, como hemos publicado en Libre Mercado, según las estadísticas del SEPE en nuestro país hay 229.050 parados que buscan su primer empleo. De ellos, el 31,48% tiene más de 45 años, puesto que suman un total de 72.110 personas. Por otra parte, los parados de entre 30 y 44 años que se encontraban en esta situación representan el 24,67% del total con 56.522 personas.

Ahora bien, ¿cómo es posible que haya personas que con más de 45 años estén buscando su primer empleo?

Economía sumergida

Consultados por Libre Mercado, desde la Fundación Adecco explican que "esta realidad responde, en primer lugar, al envejecimiento demográfico". De este modo, subrayan que "España es una de las sociedades más envejecidas de Europa, con cada vez menos jóvenes y un peso creciente de las cohortes de mayor edad en todas las categorías laborales". De esta forma, "incluso en el grupo de quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, aumenta la presencia de perfiles sénior".

No obstante, resulta especialmente relevante destacar que, de acuerdo con el análisis elaborado por Adecco, no podemos olvidar que "el concepto de 'primer empleo' en los registros administrativos no siempre implica ausencia total de experiencia laboral previa". Al respecto, explican que "parte de estas personas ha trabajado en la economía informal, en negocios familiares o en actividades sin cotización, por lo que su trayectoria no queda reflejada en los sistemas estadísticos".

De este modo, desde la Fundación Adecco subrayan que "la economía sumergida ha sido históricamente un rasgo persistente del mercado laboral español, especialmente en sectores como los cuidados, la hostelería, el pequeño comercio o determinadas actividades agrarias, siendo un mal crónico que no solo distorsiona las estadísticas, sino que genera bolsas de talento invisibilizado".

Por otra parte, el análisis elaborado por la Fundación Adecco incluye además la inmigración como otro de los factores que explicarían este fenómeno. Por ello, explican que "también influyen las migraciones tardías o la brecha digital, que en las personas sénior con menor formación ha dificultado, durante años, el acceso a los canales formales de búsqueda de empleo".

Asimismo, para la Fundación Adecco también resulta relevante que, en esta cuestión, existe una "clara dimensión de género". Así, detallan que "tenemos constatado que muchas mujeres, que han dedicado años al cuidado de hijos o familiares dependientes, permanecen inactivas durante largas etapas de su vida laboral". En consecuencia, sostienen, "cuando intentan incorporarse al mercado laboral en edad sénior, lo hacen directamente al desempleo y, en términos estadísticos, aparecen como demandantes de primer trabajo".

Con todo, desde Adecco recuerdan que "el riesgo de cronificación del desempleo es elevado entre las personas sénior: el 46% de los desempleados mayores de 45 años lleva más de 12 meses buscando empleo, frente al 36% de media general". De esta forma, aseguran que "en un contexto de envejecimiento demográfico y escasez de determinados perfiles profesionales, la economía española no puede permitirse prescindir del talento sénior".

Del mismo modo, desde el Ministerio de Seguridad Social explican en declaraciones a Libertad Digital que "en las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 'sin empleo anterior' no significa necesariamente que 'nunca hayan trabajado', sino que no consta ningún empleo previo computable en los registros administrativos de los que se nutre el paro registrado". Según el Ministerio, "esto puede incluir a personas que no han tenido contratos declarados en la Seguridad Social, han trabajado en economía informal o han realizado trabajos no cotizados".

Por este motivo, desde el Ministerio aseguran que "la presencia mayoritaria de personas mayores de 45 años entre quienes figuran como parados en búsqueda de su primer empleo no responde a una incorporación tardía voluntaria al mercado laboral, sino a trayectorias vitales y laborales no registradas administrativamente". Así, añaden que "al inscribirse este tipo de colectivos como demandantes de empleo, el SEPE las clasifica correctamente como 'sin empleo anterior'".