El fenómeno Torrente, presidente: recauda un 25% más que todo el cine español estrenado en 2026

Desde que se estrenó el 13 de marzo, "Torrente, presidente" se ha convertido en la mayor sensación del cine español no solo del momento, sino de todo el año. Como ya hemos contado en Libre Mercado, esta sexta entrega ya es la más taquillera de la saga en ingresos, al superar los 24,7 millones de euros y desbancar a "Torrente 2: Misión en Marbella". Y no solo eso: "Torrente, presidente" ha recaudado un 25% más que la suma de todas las demás películas españolas estrenadas en lo que va de 2026. En este artículo te contamos todos los detalles.

Como ya hemos señalado, la última entrega de la saga del policía español más icónico del cine, José Luis Torrente, ha recaudado en menos de un mes 24,7 millones de euros y ha vendido 3,32 millones de entradas. Aunque la cifra de recaudación ya supera a las entregas anteriores (principalmente por el efecto de la inflación), en cuanto al número de espectadores está a solo 180.000 entradas de igualar a "Torrente 3" y convertirse en la segunda película más vista de la saga, muy lejos aún de los 5,3 millones de espectadores de "Torrente 2".

No obstante, aunque estas cifras ya son de por sí espectaculares, los datos más recientes del Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), revelan que "Torrente, presidente" ha recaudado en lo que va de año un 25% más que la suma de todas las demás películas españolas estrenadas hasta la fecha. En concreto, el último filme de la saga ha ingresado 24,7 millones de euros, frente a los 19,8 millones recaudados por el resto de las películas españolas, para un total conjunto de 44,6 millones de euros.

Torrente 6 acapara el 55,5% de toda la recaudación del cine español

Es importante recalcar que estos datos corresponden exclusivamente a las películas estrenadas en 2026. Los informes del ICAA sobre recaudación del cine español incluyen también los ingresos de películas estrenadas en 2025, 2024 o 2023, así como las reposiciones. Por eso, mientras los datos del ICAA arrojan hasta la fecha un total de 46,4 millones de euros, las cifras que mostramos aquí se limitan a los 44,6 millones de euros correspondientes solo a los estrenos de este año. El ICAA refleja la recaudación de todas las películas exhibidas, no solo las estrenadas.

Si decimos que "Torrente, presidente" ha recaudado 24,7 millones de euros sobre un total de 44,6 millones de euros, la última entrega de la saga del cineasta madrileño Santiago Segura es responsable del 55,5% de toda la recaudación del cine español estrenado hasta la fecha, y lo ha logrado con tan solo un mes en las salas de cine. En consecuencia, también ha vendido más entradas que el resto de películas estrenadas en 2026: 3,32 millones de entradas sobre un total de 6,23 millones, lo que supone el 53,3 % del total.

También ha vendido más de la mitad de las entradas

A día de hoy, "Torrente 6" ha recaudado 19,72 millones de euros más que la segunda película más taquillera del año, lo que supone un 390% más de recaudación que "Aída y vuelta", que ocupa la segunda posición en el ranking.

En conclusión, si hay algo que queda claro después de ver estas cifras (y tras repasar su carrera) es que Santiago Segura sabe hacer el tipo de cine que entretiene al público, siendo capaz de alternar entre películas más familiares, como "Padre no hay más que uno", y otras más gamberras como la saga Torrente.