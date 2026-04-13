El Gobierno celebra la mayor subida de cotizaciones en 10 años y manipula la realidad de la hucha de las pensiones

Más optimismo en el Gobierno. "El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó, a 31 de marzo, un importe de 15.267 millones de euros, su máximo desde hace diez años. Desde 2019, son 13.114 millones de euros más" ha celebrado este lunes el departamento de Elma Saiz. El Fondo de Reserva es conocido como la hucha de las pensiones.

"En los primeros meses de 2026, el Fondo ha recibido aportaciones por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un valor de 1.162,23 millones de euros" ha añadido la Seguridad Social en una nota de prensa en la que no menciona el origen de esos fondos, que no es otro que la subida masiva de cotizaciones sociales a empresas y trabajadores que estrenó el Gobierno el 1 de enero de 2023.

En la Seguridad Social se limitan a explicar que "la información se dio a conocer el viernes pasado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, presidida por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez".

🔴El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 15.200 millones de euros en abril 📈 Se trata del nivel más alto del Fondo desde hace diez años ➕ INFO: https://t.co/Anw85BKlg8 pic.twitter.com/h4g122Nmwe — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) April 13, 2026

El secretario de Estado afirmó que "la salud del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un buen indicador de la sostenibilidad de nuestro Sistema. Las medidas que estamos aprobando están funcionando. Prueba de ello es el aumento que ha experimentado la conocida hucha de las pensiones, que cuenta con más de 13.000 millones de euros adicionales respecto a 2019".

La realidad de la hucha de las pensiones

Además, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez adjuntan un gráfico en el que observa el llenado de la famosa hucha, pero en el que se ignora que su aumento se debe al aumento de impuestos a la economía productiva.

En el año 2023 esa cuantía empieza a aumentar porque fue entonces cuando el todavía ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una herramienta que asestó una estocada del 0,6% en las nóminas de todos los trabajadores y autónomos del país (el 0,5% fue a cargo de la empresa y el 0,1%, del trabajador). Desde esa fecha, el sablazo al trabajo aumenta todos los meses de enero y es cada vez mayor.

La excusa del Gobierno para crear el MEI fue la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente debido a la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (son los nacidos desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta).

Bien es cierto que con el Gobierno de Mariano Rajoy los fondos que había en la hucha de las pensiones cayeron en picado desde los 65.000 millones de euros que llegó a atesorar con Zapatero. La razón no es otra que ese dinero del Estado se destinó a pagar las pensiones porque faltaban ingresos. Es decir, la hucha cumplió su teórica función. Por tanto, cuando los ingresos de las cotizaciones sociales empezaron a no llegar para cubrir el pago total de las prestaciones (un problema que va a más) la hucha de las pensiones comenzó a disminuir.

Récord de transferencias

Entre 2019 y 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez no tocó la hucha (probablemente, para no llevarse el titular de gastar el último de los euros de este fondo), pero siguió aumentando las transferencias vía Presupuestos a la Seguridad Social para poder costear las mensualidades de los pensionistas.

En este sentido, según los últimos datos del Gobierno, las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos en 2025 suman un total de 47.815 millones, un 11% más que un año antes y un nuevo récord que el Ejecutivo prefiere no destacar.

Aunque los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registraron un incremento del 6,9% interanual en 2025, alcanzando los 176.918 millones de euros (11.341 millones más que el año anterior), influidos por la subida del MEI, las cuentas siguen sin cuadrar