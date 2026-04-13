El precio de la gasolina y el diésel da un respiro a los conductores: consulta el descenso registrado por provincias

Este lunes 13 de abril la media de los carburantes se sitúa en 1,7665 euros por litro, lo que supone una bajada respecto al viernes 10 de abril, cuando el precio medio era de 1,841 euros por litro. Esta diferencia implica un descenso de 0,0745 euros por litro, reflejando una reducción notable del precio medio de los combustibles en pocos días.

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio medio se mantiene estable en 1,548 euros por litro, sin cambios respecto a ayer. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio baja ligeramente hasta 1,695 euros frente a los 1,696 euros del día anterior.

En cuanto al Gasóleo A, el precio también registra una leve caída, situándose en 1,867 euros. Por su parte, el Gasóleo A+ desciende hasta 1,956 euros, lo que supone una bajada respecto a los 1,958 euros del día previo.

Diferencias entre provincias

Para la Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla, con 1,514 euros por litro, mientras que el más alto está en Toledo, con 1,575 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio mínimo se da en Murcia —1,667 euros— y el máximo también en Toledo —1,739 euros—.

En cuanto al Gasóleo A, el precio más bajo se registra en Valencia, con 1,871 euros, mientras que el más alto está en Zaragoza, con 1,893 euros. Por su parte, el Gasóleo A+ es más barato en Vizcaya —1,919 euros— y alcanza su precio más elevado en Zaragoza —1,973 euros—.

Precios por provincia

Madrid

Sin Plomo 95: 1,540 euros

Sin Plomo 98: 1,674 euros

Gasóleo A: 1,872 euros

Gasóleo A+: 1,926 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,573 euros

Sin Plomo 98: 1,691 euros

Gasóleo A: 1,889 euros

Gasóleo A+: 1,960 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,539 euros

Sin Plomo 98: 1,692 euros

Gasóleo A: 1,871 euros

Gasóleo A+: 1,952 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,514 euros

Sin Plomo 98: 1,678 euros

Gasóleo A: 1,872 euros

Gasóleo A+: 1,954 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,562 euros

Sin Plomo 98: 1,691 euros

Gasóleo A: 1,893 euros

Gasóleo A+: 1,973 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,575 euros

Sin Plomo 98: 1,739 euros

Gasóleo A: 1,872 euros

Gasóleo A+: 1,926 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,530 euros

Sin Plomo 98: 1,667 euros

Gasóleo A: 1,888 euros

Gasóleo A+: 1,928 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,548 euros

Sin Plomo 98: 1,693 euros

Gasóleo A: 1,890 euros

Gasóleo A+: 1,919 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,527 euros

Sin Plomo 98: 1,683 euros

Gasóleo A: 1,891 euros

Gasóleo A+: 1,945 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,531 euros

Sin Plomo 98: 1,674 euros

Gasóleo A: 1,885 euros

Gasóleo A+: 1,939 euros

Estos precios pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.