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El precio de la gasolina y el diésel da un respiro a los conductores: consulta el descenso registrado por provincias

La media de los carburantes se sitúa en 1,7665 euros por litro, lo que supone un descenso de aproximadamente siete céntimos respecto al viernes.

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La media de los carburantes se sitúa en 1,7665 euros por litro, lo que supone un descenso de aproximadamente siete céntimos respecto al viernes.
Una gasolinera Repsol en Madrid | Europa Press

Este lunes 13 de abril la media de los carburantes se sitúa en 1,7665 euros por litro, lo que supone una bajada respecto al viernes 10 de abril, cuando el precio medio era de 1,841 euros por litro. Esta diferencia implica un descenso de 0,0745 euros por litro, reflejando una reducción notable del precio medio de los combustibles en pocos días.

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio medio se mantiene estable en 1,548 euros por litro, sin cambios respecto a ayer. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio baja ligeramente hasta 1,695 euros frente a los 1,696 euros del día anterior.

En cuanto al Gasóleo A, el precio también registra una leve caída, situándose en 1,867 euros. Por su parte, el Gasóleo A+ desciende hasta 1,956 euros, lo que supone una bajada respecto a los 1,958 euros del día previo.

Diferencias entre provincias

Para la Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla, con 1,514 euros por litro, mientras que el más alto está en Toledo, con 1,575 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio mínimo se da en Murcia1,667 euros— y el máximo también en Toledo —1,739 euros—.

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En cuanto al Gasóleo A, el precio más bajo se registra en Valencia, con 1,871 euros, mientras que el más alto está en Zaragoza, con 1,893 euros. Por su parte, el Gasóleo A+ es más barato en Vizcaya1,919 euros— y alcanza su precio más elevado en Zaragoza —1,973 euros—.

Precios por provincia

Madrid

  • Sin Plomo 95: 1,540 euros
  • Sin Plomo 98: 1,674 euros
  • Gasóleo A: 1,872 euros
  • Gasóleo A+: 1,926 euros

Barcelona

  • Sin Plomo 95: 1,573 euros
  • Sin Plomo 98: 1,691 euros
  • Gasóleo A: 1,889 euros
  • Gasóleo A+: 1,960 euros

Valencia

  • Sin Plomo 95: 1,539 euros
  • Sin Plomo 98: 1,692 euros
  • Gasóleo A: 1,871 euros
  • Gasóleo A+: 1,952 euros

Sevilla

  • Sin Plomo 95: 1,514 euros
  • Sin Plomo 98: 1,678 euros
  • Gasóleo A: 1,872 euros
  • Gasóleo A+: 1,954 euros

Zaragoza

  • Sin Plomo 95: 1,562 euros
  • Sin Plomo 98: 1,691 euros
  • Gasóleo A: 1,893 euros
  • Gasóleo A+: 1,973 euros

Toledo

  • Sin Plomo 95: 1,575 euros
  • Sin Plomo 98: 1,739 euros
  • Gasóleo A: 1,872 euros
  • Gasóleo A+: 1,926 euros

Murcia

  • Sin Plomo 95: 1,530 euros
  • Sin Plomo 98: 1,667 euros
  • Gasóleo A: 1,888 euros
  • Gasóleo A+: 1,928 euros

Vizcaya

  • Sin Plomo 95: 1,548 euros
  • Sin Plomo 98: 1,693 euros
  • Gasóleo A: 1,890 euros
  • Gasóleo A+: 1,919 euros

Guadalajara

  • Sin Plomo 95: 1,527 euros
  • Sin Plomo 98: 1,683 euros
  • Gasóleo A: 1,891 euros
  • Gasóleo A+: 1,945 euros

La Coruña

  • Sin Plomo 95: 1,531 euros
  • Sin Plomo 98: 1,674 euros
  • Gasóleo A: 1,885 euros
  • Gasóleo A+: 1,939 euros

Estos precios pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.

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