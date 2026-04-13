El precio de la gasolina y el diésel da un respiro a los conductores: consulta el descenso registrado por provincias

Este lunes 13 de abril la media de los carburantes se sitúa en 1,7665 euros por litro, lo que supone una bajada respecto al viernes 10 de abril, cuando el precio medio era de 1,841 euros por litro. Esta diferencia implica un descenso de 0,0745 euros por litro, reflejando una reducción notable del precio medio de los combustibles en pocos días.
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio medio se mantiene estable en 1,548 euros por litro, sin cambios respecto a ayer. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio baja ligeramente hasta 1,695 euros frente a los 1,696 euros del día anterior.
En cuanto al Gasóleo A, el precio también registra una leve caída, situándose en 1,867 euros. Por su parte, el Gasóleo A+ desciende hasta 1,956 euros, lo que supone una bajada respecto a los 1,958 euros del día previo.
Diferencias entre provincias
Para la Sin Plomo 95, el precio más bajo se encuentra en Sevilla, con 1,514 euros por litro, mientras que el más alto está en Toledo, con 1,575 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, el precio mínimo se da en Murcia —1,667 euros— y el máximo también en Toledo —1,739 euros—.
En cuanto al Gasóleo A, el precio más bajo se registra en Valencia, con 1,871 euros, mientras que el más alto está en Zaragoza, con 1,893 euros. Por su parte, el Gasóleo A+ es más barato en Vizcaya —1,919 euros— y alcanza su precio más elevado en Zaragoza —1,973 euros—.
Precios por provincia
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,540 euros
- Sin Plomo 98: 1,674 euros
- Gasóleo A: 1,872 euros
- Gasóleo A+: 1,926 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,573 euros
- Sin Plomo 98: 1,691 euros
- Gasóleo A: 1,889 euros
- Gasóleo A+: 1,960 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,539 euros
- Sin Plomo 98: 1,692 euros
- Gasóleo A: 1,871 euros
- Gasóleo A+: 1,952 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,514 euros
- Sin Plomo 98: 1,678 euros
- Gasóleo A: 1,872 euros
- Gasóleo A+: 1,954 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,562 euros
- Sin Plomo 98: 1,691 euros
- Gasóleo A: 1,893 euros
- Gasóleo A+: 1,973 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,575 euros
- Sin Plomo 98: 1,739 euros
- Gasóleo A: 1,872 euros
- Gasóleo A+: 1,926 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,530 euros
- Sin Plomo 98: 1,667 euros
- Gasóleo A: 1,888 euros
- Gasóleo A+: 1,928 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,548 euros
- Sin Plomo 98: 1,693 euros
- Gasóleo A: 1,890 euros
- Gasóleo A+: 1,919 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,527 euros
- Sin Plomo 98: 1,683 euros
- Gasóleo A: 1,891 euros
- Gasóleo A+: 1,945 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,531 euros
- Sin Plomo 98: 1,674 euros
- Gasóleo A: 1,885 euros
- Gasóleo A+: 1,939 euros
Estos precios pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.