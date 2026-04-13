Grupo Repara lanza el programa Vida Nueva sin Deudas: un giro integral a la Ley de la Segunda Oportunidad

El aumento del endeudamiento en España en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de soluciones más completas y eficaces para particulares y autónomos. Ante este panorama, Grupo Repara ha presentado el Programa Vida Nueva sin Deudas, una propuesta que evoluciona la aplicación tradicional de la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO).

Hasta ahora, el enfoque se centraba estrictamente en el beneficio legal de la exoneración. Sin embargo, la experiencia de Repara tu Deuda Abogados, la división jurídica del grupo, ha demostrado que obtener el auto judicial de cancelación es solo la mitad del camino.

El programa "Vida Nueva" nace para cubrir el vacío que queda tras la sentencia. No se trata únicamente de borrar el pasado, sino de cimentar el futuro a través de un sistema que combina:

● Defensa jurídica especializada a través de Repara tu Deuda Abogados

● Aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad

● Un análisis profundo de la situación financiera inicial para adaptar la estrategia de manera personalizada según cada caso

● Acompañamiento tras la sentencia con un plan de estabilidad diseñado para asegurar que las personas recuperen su capacidad financiera completamente.

Esta metodología responde a una demanda creciente en el mercado legal español, donde la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) a menudo no basta para garantizar la recuperación de la solvencia.

Un impacto social necesario y un cambio de

paradigma

La Ley de la Segunda Oportunidad ha demostrado ser una herramienta eficaz para el alivio de la carga financiera, pero su éxito real se mide en la rehabilitación económica. Con este nuevo enfoque integral, Grupo Repara se posiciona a la vanguardia del sector, transformando un proceso que antes era puramente reactivo en una estrategia de recuperación activa y duradera.

Alicia García Sánchez, CEO de Repara tu Deuda Abogados, destaca la importancia de este cambio de paradigma: "Durante años hemos visto cómo muchas personas conseguían cancelar sus deudas pero seguían sin poder rehacer su vida financiera por falta de herramientas. El Programa Vida Nueva sin Deudas nace precisamente para resolver ese problema de raíz: no basta con aplicar la Ley, hay que acompañar al cliente hasta que vuelva a operar en el sistema con absoluta normalidad".

Este modelo no solo beneficia al individuo, sino que fortalece el tejido económico nacional al reintegrar a consumidores activos que, de otro modo, quedarían relegados a la economía sumergida o al estancamiento financiero permanente.

Más información:https://reparatudeuda.es/programa-vida-nueva-sin-deudas/ Ley de la Segunda Oportunidad: https://reparatudeuda.es/ley-segunda-oportunidad/