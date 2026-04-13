La nueva norma de etiquetado que acabará con muchos productos trufados

La campaña de trufa negra en España ha terminado con un balance más que aceptable, mejorando los resultados de los últimos años en muchas zonas productoras. Pero más allá de cómo haya ido la recolección, hay un cambio que puede tener bastante más impacto a medio plazo: el nuevo criterio para etiquetar los productos con trufa.

Porque aquí es donde estaba el verdadero problema. Hasta ahora, en los lineales convivían productos que realmente llevaban trufa con otros que simplemente incorporaban aromas, muchas veces artificiales, pero que se presentaban de forma muy similar ante el consumidor. El resultado: confusión para el consumidor... y competencia desleal para los productores.

La nueva normativa recogida en el acuerdo de la mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria del pasado 23 de marzo, pone algo de orden. A partir de ahora, el término 'trufado' solo podrá utilizarse si el alimento contiene trufa en el producto final. En cambio, cuando se trate únicamente de aromas, el etiquetado tendrá que ser claro: 'con aroma de trufa', 'sabor a trufa' o expresiones equivalentes. Y, lo más relevante, se prohíbe directamente usar 'trufado' en esos casos. Es decir, se acabó jugar con la ambigüedad.

También se regula un tercer escenario, bastante frecuente en la industria: productos que combinan trufa real con aromas añadidos. En estos casos, las etiquetas deberán indicarlo expresamente, sin dejar lugar a interpretaciones interesadas.

Reivindicación del sector

Detrás de este cambio hay una reivindicación histórica del sector. Los productores llevaban tiempo denunciando que el uso indiscriminado del reclamo 'trufa' estaba devaluando el producto auténtico y generando una imagen distorsionada entre los consumidores. No es lo mismo una lámina de trufa que un compuesto aromático, aunque ambos recuerden —más o menos— al mismo sabor.

Además, señalan, el problema va más allá del etiquetado: cuando el mercado se acostumbra a versiones más baratas y artificiales, el producto natural pierde terreno. Y eso termina afectando a toda la cadena, desde el cultivo hasta la comercialización.

En cuanto a la campaña, las sensaciones son dispares según la zona. En términos generales, ha sido mejor que las dos anteriores, gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables. Sin embargo, en algunas provincias el final de temporada se adelantó y dejó cifras similares a las del año pasado.

En cualquier caso, el sector parece quedarse con una idea clara: más allá de cómo venga cada cosecha, lo importante es que el consumidor tenga información veraz para decidir qué compra y cuánto está dispuesto a pagar por ello.