Las estaciones de Andorra logran su récord con 2,38 millones de días de esquí vendidos

Las estaciones de Andorra han cerrado la temporada de invierno 2025-2026 con unos resultados positivos y han alcanzado su mejor resultado bajo la marca Grandvalira Resorts, registrando un crecimiento generalizado tanto en volumen de actividad como en calidad del negocio. En total, las estaciones han alcanzado los 2.382.805 días de esquí vendidos, un 2,7 % más que la pasada temporada.

En la división por estaciones, Grandvalira ha crecido un 1,8 % en días de esquí vendidos y Pal Arinsal ha logrado un crecimiento del 9,1 %, mientras que Ordino Arcalís ha caído un 3,7 % en días de esquí vendidos, penalizada por los cierres debido a la meteorología adversa.

Los buenos resultados se han trasladado también a la facturación global, que ha subido un 4,25 % respecto a la temporada pasada, mientras que este año destaca especialmente la mejora de los resultados de la escuela de esquí y snowboard, con una subida del 9,7 %.

"Las abundantes nevadas de este invierno han impulsado los buenos resultados de la temporada, con ocupaciones medias diarias muy destacadas gracias a la estrategia de venta anticipada y a los mercados internacionales", explicó el director de Marketing de Grandvalira Resorts, David Ledesma.

El aumento de las precipitaciones ha permitido mejorar la calidad del producto y la satisfacción global del cliente. Esto también ha comportado un incremento de las ventas de los forfaits de temporada, con un total de 22.889 usuarios este año, un 8 % más que el invierno pasado. Paralelamente, la utilización por parte de los poseedores del Forfait Plus+ ha aumentado un 11 %.

Meteorología y accesos

La compañía señaló que, a pesar del balance positivo, la temporada ha estado condicionada por diversos factores que han limitado un crecimiento aún mayor. Las condiciones meteorológicas adversas han afectado a 10 de los 18 fines de semana de la campaña.

A ello se han sumado las dificultades en el acceso desde Francia, con hasta 55 días de incidencias en la carretera RN-20, lo que ha provocado una pérdida estimada de 50.000 días de esquí, afectando especialmente al cliente francés.

El mercado internacional ha ganado peso esta temporada, con un crecimiento destacado de visitantes procedentes de Estados Unidos y Latinoamérica, impulsado por la integración en el Ikon Pass. El mercado español sigue siendo el principal, seguido del británico y el portugués.

En paralelo, la estrategia digital continúa al alza, con un incremento del 6 % en las ventas online. La implantación del forfait digital en el móvil ha sido una de las principales novedades. "Nuestra APP se ha convertido en la piedra angular de la experiencia digital, algo que irá a más con la implementación total del Mobile Pass", destacó Ledesma sobre la aplicación oficial.

Grandvalira ha registrado un total de 1.731.783 días de esquí vendidos, lo que representa un crecimiento del 1,8 % respecto a la temporada anterior y le permite firmar el tercer mejor invierno de su historia, además del mejor de la era post-Covid.

La temporada arrancó con fuerza durante el puente de diciembre y alcanzó su punto álgido el 29 de diciembre, con más de 34.000 esquiadores en el conjunto de las estaciones. El mes de enero mantuvo esta tendencia positiva, mientras que Navidad registró cifras muy satisfactorias.

En términos de negocio, destaca el crecimiento de la escuela de esquí y snowboard (+8,6 %), así como el incremento del uso del forfait de temporada y del Forfait Plus+ (+9 %).

Ordino Arcalís

Ordino Arcalís ha completado la temporada más larga de Andorra, con 137 días de apertura entre finales de noviembre y mediados de abril, consolidándose como uno de los dominios con mayor actividad.

La estación ha registrado un total de 193.322 esquiadores, condicionado por hasta nueve días de cierre por temporales. A pesar de ello, ha alcanzado su récord histórico de ocupación diaria en una sola jornada.

La temporada ha estado marcada por unas condiciones de nieve excepcionales, con 864 centímetros acumulados. Este volumen ha permitido reforzar su posicionamiento como referente internacional en freeride.

En el ámbito deportivo, Ordino Arcalís ha hecho historia con la celebración de los primeros Campeonatos del Mundo FIS de Freeride, que han generado un gran impacto mediático internacional.

Eventos y actividades

Grandvalira ha acogido la Copa del Mundo femenina en la pista Àliga del sector El Tarter, además de numerosas competiciones nacionales y citas internacionales de primer nivel.

En el ámbito del ocio, L’Abarset ha superado los 100.000 visitantes, con eventos de après-ski y sesiones con artistas internacionales como Damian Lazarus. Asimismo, el festival Snowrow ha reunido a más de 16.000 asistentes en Grau Roig.

La valoración media de los clientes se mantiene en niveles elevados, con una puntuación de 8,85 sobre 10 en Grandvalira, donde los usuarios destacan especialmente la escuela de esquí y la restauración.

Con el cierre de la temporada de invierno, Grandvalira Resorts ya prepara la campaña de verano, que incluirá la apertura del Mirador Solar de Tristaina y eventos como las UCI MTB World Series.