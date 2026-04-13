Sánchez se pasa del coche de Lego al de Xiaomi en su gira por China

Pedro Sánchez se ha reunido este lunes en Pekín con el fundador de la empresa tecnológica Xiaomi, Lei Jun, en el marco de su visita oficial a la República Popular de China. Este acercamiento del presidente del Gobierno de España a empresas chinas es una prueba más del giro hacia el gigante asiático que el propio presidente viene desarrollando desde hace años. En el siguiente post, publicado por el propio Pedro Sánchez en su cuenta de X, podemos leer lo siguiente:

Hoy he visitado junto a @leijun, @Xiaomi, una exhibición de los productos más innovadores de su marca. Le he trasladado que España ofrece un ecosistema industrial y logístico competitivo para proyectos de cooperación tecnológica al más alto nivel entre empresas chinas y… pic.twitter.com/U5G17LKgpJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 13, 2026

"Hoy he visitado junto a Lei Jun, Xiaomi, una exhibición de los productos más innovadores de su marca. Le he trasladado que España ofrece un ecosistema industrial y logístico competitivo para proyectos de cooperación tecnológica al más alto nivel entre empresas chinas y españolas. Tenemos talento, fiabilidad y oportunidades de futuro", publicaba Sánchez en su cuenta.

En su discurso en la Universidad de Tsinghua, en Pekín, el presidente ha empezado elogiando al país asiático mientras hacía un repaso por la historia de "amistad" entre China y Europa desde hace varios siglos. En palabras de Sánchez: "China está reconstruyendo su grandeza. Que es ya el primer exportador de bienes de todo el planeta y el cuarto en servicios. Que la industria y su ciencia están transformando la lucha contra el calentamiento global y también reduciendo la pobreza. Y que, como tal, China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo".

Sánchez ha llamado a la cooperación comercial entre España, Europa y China, al decir que "si supieron prosperar juntos en el pasado, no hay razones que puedan hacernos pensar que no podemos volver a hacerlo". En este sentido, el líder socialista ha dicho que China tiene que abrirse comercialmente "para que Europa no tenga que cerrarse".

"China tiene que abrirse"

Durante el resto de su discurso, Pedro Sánchez ha insistido en que tanto China como la Unión Europea deben ir de la mano y en que ambas han de reducir las barreras comerciales que se han levantado en los últimos tiempos. De esta forma, y como ya hemos contado en Libre Mercado, el presidente sigue apostando por una política económica que se acerca a China al tiempo que se aleja de Estados Unidos, debido a la mala relación con Donald Trump.

España no solo ha aumentado las relaciones comerciales con China (donde la inversión del gigante asiático en nuestro país ha crecido un 331% entre 2024 y 2025), sino que también se suma a una serie de contratos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado con la empresa china Huawei. El más reciente consiste en una licitación de Adif para el suministro de equipamiento del gigante chino destinado a su red de datos, por un importe de 484.000 euros durante dos años, con el riesgo de fuga de datos que ello conlleva.

Todo esto sitúa a España en una compleja posición geopolítica, ya que acercarse a China supone también acercarse a otros de sus socios, como Irán o Rusia, lo que pone en riesgo las relaciones con países occidentales como Estados Unidos. Resulta llamativo que existan reticencias a colaborar con Estados Unidos, pero no con el régimen chino, que se caracteriza por la represión de las libertades ciudadanas.

En conclusión, vemos cómo Sánchez ha pasado del coche de Lego al coche de Xiaomi, mientras avanza en su programa de "hermandad" con el régimen chino, un giro comercial hacia el país asiático que resulta más que evidente y que le aleja de otros socios más tradicionales de España.