Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la creación de una empresa de bebidas centrada en la yerba mate, según consta en documentación empresarial y perfiles corporativos. La firma, denominada Sollos Yerba Mate Inc., se constituyó en diciembre de 2025 en el estado de Delaware.

La compañía prevé lanzar en mayo un paquete de 12 latas con sabor a piña y coco, de acuerdo con la información publicada en su perfil profesional. En esa misma descripción, la empresa se presenta como una marca orientada a bebidas y estilo de vida basada en la yerba mate y en ingredientes definidos como funcionales.

Nuevo proyecto empresarial

La documentación para operar en Florida recoge que Barron Trump figura como uno de los cinco directores de la sociedad. Junto a él aparecen Rodolfo Castello, Valentino Gómez, Spencer Bernstein y Stephen Hall. Bernstein y Hall desempeñan además funciones de presidente y vicepresidente, respectivamente. Ambos han estado vinculados previamente a Barron Trump en la Oxbridge Academy, un centro educativo privado situado en West Palm Beach (Florida), próximo a la residencia familiar de Mar-a-Lago.

No es la primera iniciativa empresarial del hijo menor del presidente estadounidense. Tras cumplir los 18 años, participó en la creación de Trump, Fulcher & Roxburgh Capital, una empresa impulsada junto a otros compañeros de estudios. Esa sociedad dejó de operar después de la victoria electoral de Donald Trump, por lo que la actual participación en Sollos Yerba Mate Inc. constituye su principal incursión en un proyecto de consumo en funcionamiento.

La empresa ofrece escasa información pública más allá de su perfil corporativo. En él se indica que el nombre 'Sollos' responde a un juego con la palabra 'sol', en alusión a la vida en el sur de Florida, donde destacan las condiciones climáticas que permiten actividades al aire libre durante todo el año. El lanzamiento previsto del producto se centra en el mercado de bebidas listas para consumir, con una propuesta basada en la yerba mate, una infusión de origen sudamericano.

Patrimonio

Según estimaciones publicadas por la revista Forbes a finales del año pasado, Barron Trump contaría con un patrimonio de 150 millones de dólares, además de activos vinculados al ámbito de los criptoactivos. También se le relaciona con la plataforma World Liberty Financial, impulsada junto a Donald Trump y otros miembros de la familia, si bien no figura con funciones ejecutivas en ese proyecto.