Cuánto te debería devolver el Gobierno si deflactara el IRPF según la región en la que vivas

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de deflactar la tarifa del IRPF sigue siendo objeto de polémica después de que la guerra de Irán esté impulsando todavía más los precios en España y de que Hacienda haya batido un nuevo récord recaudatorio.

Los últimos datos del INE revelan que el Índice de Precios de Consumo (IPC) volvió a evidenciar en marzo el encarecimiento sistemático de la vida. En concreto, la tasa interanual del IPC subió el tercer mes del año hasta el 3,3%, su nivel más alto desde junio de 2024. En términos acumulados desde el año 2021, cuando comenzó a desatarse la tormenta inflacionista, el IPC lleva anotada una subida de más del 20%.

Impuestos por la puerta de atrás

Sin embargo, a pesar de este empobrecimiento generalizado y con la ya exministra de Hacienda, María Jesús Montero a la cabeza, el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF, lo que le ha generado suculentos ingresos al fisco por la puerta de atrás.

Cabe recordar que deflactar la tarifa del IRPF consiste en tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado. Este mecanismo es conocido como "progresividad en frío". Al ignorar este efecto, Hacienda lleva a cabo una subida de impuestos encubierta sin pasar por el Congreso y sin la necesidad de aprobar formalmente una reforma fiscal.

Récord recaudatorio

Así, recientemente conocimos que, a cierre del año 2025, la Agencia Tributaria (AEAT) se embolsó un total de 325.356 millones de euros, lo que supone un 10,4% más y 30.622 millones extra respecto al 2024. Dentro de esa cuantía nunca vista, el IRPF volvió a coronarse como el impuesto estrella de Hacienda. Su recaudación subió el pasado año un 10,1% hasta alcanzar los 142.466 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación de la AEAT y 13.058 millones más que un año antes.

En los dos primeros meses del año 2026, el fisco ha logrado acelerar todavía más esta subida de la recaudación. Según el último informe de la Agencia Tributaria relativo al mes de febrero, la recaudación creció entre enero y febrero de este año la friolera de un 13,5%. Este aumento supone un nuevo hito para el departamento que ahora dirige Arcadi España.

En concreto, solo en los dos primeros meses de este año, la recaudación ascendió a los 56.702 millones de euros, lo que supone 6.742 millones extra para las arcas estatales. De nuevo, el IRPF lideró la recaudación en este periodo, con 29.637 millones de euros, un 8,1% más.

¿Cuánto me tendría que devolver el Gobierno?

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha facilitado a Libre Mercado el cálculo de cuánto le correspondería a cada contribuyente si el Gobierno hubiera deflactado el IRPF y según la región en la que viva.

Partiendo de una subida acumulada aproximada del 18,10% del IPC entre 2022 y 2026, vemos que un ciudadano con una renta de 25.000 euros está pagando entre 250, en el caso de la Comunidad Valenciana, y 263 euros, en el caso de Extremadura, más a Hacienda por esta situación.

En el caso de rentas medias de 30.000 euros al año, el golpe va desde los 337 euros en la Comunidad de Madrid hasta los 352 euros en Extremadura.

Para rentas de 45.000 euros, la factura de la no deflactación está entre los 522 de Baleares a los 533 euros de Extremadura.

Como se observa en la tabla, para las rentas altas, los ciudadanos con ingresos de 70.000 euros estarían sufriendo una estocada que va desde los 750 euros de Baleares a los 769 euros de la Comunidad Valenciana.

Por último, un contribuyente con una renta de 400.000 euros se enfrentaría a un golpe de más de 2.134 euros en Madrid y 2.163 euros en Valencia.

Además del IRPF, otro tributo que está haciendo las delicias de las arcas públicas es el IVA, que también está en máximos históricos y cuya recaudación en 2025 rozó los 100.000 euros.