Polémica por un anuncio de un piso en alquiler en el que se prohíbe "cocinar carne"

En Libre Mercado hemos contado en numerosas ocasiones cómo la crisis de vivienda que sufre la sociedad española ha provocado que cada vez cueste más encontrar un piso en el que poder vivir, ya que cada vez hay más gente en España, pero la vivienda disponible no crece al mismo ritmo.

Pues bien, si no había suficientes barreras al alquiler de vivienda, hay quienes se empeñan en crear artificialmente otras barreras. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con un anuncio para alquilar una vivienda en Barcelona donde solo se admiten personas veganas o vegetarianas.

Como decimos, este mismo lunes se publicó el siguiente post en X donde se buscaba compañero de piso en Barcelona:

busquem compi de pis a barcelona! a 2min L2 encants 🟪

a 5min L1 clot 🟥 Habitació amb llit doble - 420€/mes

Algú vegeterià/vegà🌱 (no es pot cuinar carn al pis) pic.twitter.com/tJyZtUtid2 — Irene GM (@Ire412002) April 13, 2026

La usuaria que lo publicó, de nombre Irene (que se define como militante comunista), expresa que el piso está a dos minutos andando de la estación de metro L2 Encants, y a cinco minutos de la estación de metro L1 Clot. El precio de la habitación con cama doble sería de 420 euros al mes. Con la única condición de que el futuro compañero sea "vegetariano o vegano", ya que no se puede cocinar carne en el piso.

Pues bien, dicha condición tan extraña ha provocado una oleada de respuestas e interacciones con el post, que ya ha superado las 970.000 visualizaciones en X. Algunas respuestas son de lo más llamativas.

Este usuario tiraba de humor para responder a dicho anuncio:

Hola, m'interessa. Però estic fet de carn i ossos, no sé si això us pot ofendre. Gràcies 🥰😘 (soc lgtb friendly i parlo inclusiu) — Icy_Marx (@Icy_Marx) April 13, 2026

"Hola, me interesa. Pero estoy hecho de carne y hueso, no sé si eso puede ofenderos. Gracias (soy lgtb friendly y hablo inclusivo)".

Otro tuitero, con el nombre de usuario de "Brouker" le adjuntaba un vídeo donde se muestra la elaboración de una hamburguesa, acompañando el post con el mensaje "Yo al minuto de entrar en ese cuchitril".

Yo al minuto de entrar en ese cuchitril pic.twitter.com/epiTs7SPFh — Brouker (@TheBroukerOVD_) April 13, 2026

Uno de los tuits que tuvo más "me gustas" fue el siguiente, donde se dice lo siguiente: "Pagar 420 euros por un zulo y ni siquiera poder hacerte una pechuga de pollo. Barcelona me da escalofríos", mientras lo acompañaba de varias risas.

Pagar 420€ per un zulo i no et pots fer ni una petxuga de pollastre ajjsjsjsjsjsj BARCELONA M'ESBORRONA — Seis (@seisamable) April 13, 2026

En los tuits citados, la tendencia es la misma que en este post, donde se critica el elevado precio de la habitación, sumado al hecho de que ni siquiera puedes comer lo que quieres.

pagas 420 palazos por una habitación que es poco más que un pasillo y aún por encima te van a vigilar lo que comes o dejas de comer jsjsjsjsjsjs https://t.co/KxjB7aej0c — 🍃🇹🇷 (@uxioferreeiro) April 13, 2026

En conclusión, si ya es difícil encontrar piso y poder asumir los gastos mensuales que ello conlleva, más complicado se vuelve cuando hay quienes deciden crear más barreras adicionales a la búsqueda de compañeros de piso, estableciendo reglas como esta donde se excluye a la mayor parte de la sociedad.