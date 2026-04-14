El precio de los combustibles sigue cayendo: consulte los datos por provincia

Este 14 de abril los precios de los combustibles registran un ligero descenso respecto a ayer, con leves caídas. La gasolina sin plomo 95 baja de 1,544 a 1,543 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 pasa de 1,693 a 1,692 euros. En el caso del diésel, el gasóleo A desciende de 1,860 a 1,859 euros, y el gasóleo A+ experimenta la mayor bajada, al pasar de 1,948 a 1,946 euros por litro.
Diferencia entre provincias
En el caso de la gasolina sin plomo 95, la provincia más cara es Barcelona, con un precio de 1,574 euros por litro, mientras que la más barata es Sevilla, donde se sitúa en 1,511 euros. Para la gasolina sin plomo 98, el precio más elevado se registra en Toledo, con 1,727 euros, frente a Murcia, que marca el mínimo con 1,663 euros.
En cuanto al gasóleo A, Vizcaya encabeza la lista como la provincia más cara, alcanzando los 1,914 euros por litro, mientras que Madrid presenta el precio más bajo, con 1,866 euros. Por último, en el gasóleo A+, nuevamente Vizcaya registra el precio más alto, con 1,979 euros, mientras que Toledo ofrece el más bajo, con 1,919 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin plomo 95: 1,546 euros
- Sin plomo 98: 1,680 euros
- Gasóleo A: 1,866 euros
- Gasóleo A+: 1,926 euros
Barcelona
- Sin plomo 95: 1,574 euros
- Sin plomo 98: 1,698 euros
- Gasóleo A: 1,878 euros
- Gasóleo A+: 1,949 euros
Valencia
- Sin plomo 95: 1,549 euros
- Sin plomo 98: 1,7 euros
- Gasóleo A: 1,885 euros
- Gasóleo A+: 1,956 euros
Sevilla
- Sin plomo 95: 1,511 euros
- Sin plomo 98: 1,675 euros
- Gasóleo A: 1,888 euros
- Gasóleo A+: 1,968 euros
Zaragoza
- Sin plomo 95: 1,559 euros
- Sin plomo 98: 1,697 euros
- Gasóleo A: 1,882 euros
- Gasóleo A+: 1,952 euros
Toledo
- Sin plomo 95: 1,573 euros
- Sin plomo 98: 1,727 euros
- Gasóleo A: 1,867 euros
- Gasóleo A+: 1,919 euros
Murcia
- Sin plomo 95: 1,522 euros
- Sin plomo 98: 1,663 euros
- Gasóleo A: 1,881 euros
- Gasóleo A+: 1,933 euros
Vizcaya
- Sin plomo 95: 1,562 euros
- Sin plomo 98: 1,693 euros
- Gasóleo A: 1,914 euros
- Gasóleo A+: 1,979 euros
Guadalajara
- Sin plomo 95: 1,535 euros
- Sin plomo 98: 1,699 euros
- Gasóleo A: 1,9 euros
- Gasóleo A+: 1,932 euros
La Coruña
- Sin plomo 95: 1,526 euros
- Sin plomo 98: 1,672 euros
- Gasóleo A: 1,887 euros
- Gasóleo A+: 1,947 euros
Estos precios pueden variar a lo largo del día.