España sale peor parada que Europa: la inflación se dispara un 3,4%

Se confirman los peores presagios para los consumidores en España tras los últimos datos publicados por el INE sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC). El organismo ha anunciado este martes que la inflación volvió a repuntar alcanzando una variación interanual del 3,4% en marzo de 2026. Por su parte, la inflación subyacente (que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos) se situó en el 2,9% interanual. Esta subida tiene que ver en muy buena medida con la guerra en Irán.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la inflación general y la inflación subyacente desde enero de 2025 hasta la actualidad:

Esta alza de los precios se debe, según el INE, fundamentalmente a tres grupos: transportes, vivienda y vestido y calzado. En el caso de los transportes, la tasa interanual ha alcanzado el 5,3%, debido al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por su parte, en vivienda la variación interanual ha sido del 3,7%, impulsada especialmente por el encarecimiento de la electricidad y de los combustibles líquidos. Por último, el grupo de vestido y calzado ha registrado una subida interanual del 2,6%, un aumento que el INE atribuye al inicio de la temporada de primavera-verano.

Si comparamos la evolución del IPC en España con la evolución en el conjunto de la Eurozona, vemos que España sale peor parada que la media de los 20 países que forman la Eurozona (aquellos países que comparten el euro como moneda).

Como se puede ver, mientras que el IPC interanual en España en marzo fue del 3,4%, en la media de la Eurozona fue del 2,5%, más de un punto de diferencia. Esto parece indicar que las consecuencias de la guerra en Irán, como el encarecimiento de la energía, están afectando más a España que al resto de países europeos con los que compartimos moneda.

En conclusión, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en la idea recurrente de que España es el motor económico de Europa, la realidad es que los precios crecen más en nuestro país que en la media de la Eurozona, deteriorando aún más un poder adquisitivo que ya estaba muy debilitado.