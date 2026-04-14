La impunidad de la cúpula de Red Eléctrica: sueldos intactos y hasta subidas un año después del apagón

Ha pasado casi un año desde el apagón eléctrico que sufrió España, en el que la península entera se quedó sin luz durante más de diez horas, y la polémica sigue rodeando a Red Eléctrica, ya que nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad por este grave incidente. Hace unos días, Libre Mercado adelantó una serie de audios que ponían en evidencia a la compañía. Recientemente también se ha publicado el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de 2025, donde nos encontramos con algunas sorpresas. A continuación, te contamos lo más interesante.

Como decimos, hace unas semanas se publicó este informe donde se mencionan los cambios de consejeros (entradas y salidas) que hubo en el fatídico año 2025 y las remuneraciones recibidas por cada miembro del Consejo de Administración, presidido por Beatriz Corredor.

De acuerdo con este documento, en 2025 se produjeron las salidas de Ricardo García Herrera, Marcos Vaquer Caballería y Elisenda Malaret García. Mientras tanto, se incorporaron Arancha González Laya (exministra socialista), Natalia Fabra Portela y Albert Castellanos Maduell.

En el apartado de las remuneraciones, lo más destacable es el salario de la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), que no ha variado a pesar del desastre del apagón del 28 de abril del año pasado y sigue cobrando 546.000 euros brutos. No obstante, este no fue el salario más elevado de la compañía, ya que el más alto corresponde a Roberto García, quien percibió un total de 890.000 euros brutos en 2025, la misma retribución que en 2024.

Si bien estas cantidades son llamativas (ambas superan el medio millón de euros y ninguna de las dos se ha visto reducida o eliminada a pesar del incidente sin precedentes que sufrió el sistema eléctrico español en 2025), hay incluso consejeros que han visto aumentar su salario de un año a otro. A continuación, podemos verlo en la siguiente tabla:

Tal como se muestra, hay tres miembros que cobraron más en 2025 que en 2024. En el caso de Antonio Gómez, su salario ha crecido un 3,16%. José Juan Ruiz ha pasado de cobrar 175.000 euros brutos en 2024 a 176.000 euros brutos en 2025. En cuanto a Guadalupe de la Mata, el elevado incremento de su salario se debe a que se incorporó a Red Eléctrica a mediados de 2025, por lo que ha pasado de percibir la mitad del salario anual a uno completo.

Lo más destacable de todo no es que se hayan subido varios salarios (pues el incremento es reducido), sino que no se haya producido ningún despido y que tanto Beatriz Corredor como Roberto García sigan percibiendo una remuneración de 546.000 euros brutos y 890.000 euros brutos, respectivamente. Es decir, después de un colapso del sistema eléctrico que provocó pérdidas millonarias para las empresas y la sociedad, en el que incluso se produjeron algunas muertes, nadie ha asumido responsabilidades y todo sigue igual que antes.

No obstante, no debería extrañarnos que esto suceda, y más teniendo en cuenta que hace poco conocimos cómo el presidente de Correos, el socialista Pedro Saura, vio cómo su salario crecía un 26,4% entre 2024 y 2025, pasando de cobrar 185.725 euros en 2024 a 234.754 euros en 2025, a pesar de que la compañía estatal sigue obteniendo malos resultados y ofreciendo un servicio ineficiente.