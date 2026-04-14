Rufián hace el ridículo intentando culpar a Amancio Ortega de la crisis de la vivienda

Amancio Ortega se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo. Así lo confirma la revista Forbes, que detalla cómo la cartera inmobiliaria del fundador de Inditex acumula un valor estimado de 25.000 millones de dólares. De este modo, Ortega sigue afianzando su figura y su liderazgo empresarial. Sin embargo, la izquierda española ha aprovechado esta noticia para insistir en sus propuestas habituales en materia de vivienda y señalar a quienes consideran los culpables de la crisis del sector inmobiliaria y el incremento de los precios: los denominados "acumuladores".

Concretamente, ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien en un mensaje publicado en redes sociales ha pretendido relacionar el patrimonio inmobiliario de Amancio Ortega con la crisis de la vivienda. El problema, no obstante, es que las declaraciones de Rufián suponen una clara metedura de pata, puesto que el empresario gallego invierte en bienes raíces, a través de Pontegadea, principalmente en inmuebles no residenciales.

Rufián insiste en intervenir

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo con una cartera de más de 21.200 millones de euros en propiedades. De acuerdo con Forbes, la cartera inmobiliaria de Ortega abarca más de 200 propiedades en 13 países. Así, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha querido vincular esta noticia con el incremento de precios en el mercado de la vivienda.

Así, en relación con la noticia sobre el patrimonio inmobiliario de Ortega, Rufián ha indicado en un mensaje en redes sociales que, frente a ello, existirían tres opciones: primero, "no hacer nada"; segundo, "construir más y cruzar los dedos hasta que quien acumula vivienda se canse de acumular vivienda"; tercero, "intervenir el mercado y prohibir (o gravar inmensamente) la acumulación de vivienda para que quiera hacerse rico lo haga con otra cosa y no con un derecho como es la vivienda".

Frente a esto hay 3 opciones: La 1ª: No hacer nada. La 2ª: Construir más y cruzar los dedos hasta que quien acumula vivienda se canse de acumular vivienda. La 3ª: Intervenir el mercado y prohibir (o gravar inmensamente) la acumulación de vivienda para que quiera hacerse rico… https://t.co/MxUNeQWedc — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 14, 2026

De este modo, Rufián insiste en sus propuestas de carácter intervencionista. Precisamente, en un acto celebrado la semana pasada en la Universidad Pompeu Fabra junto con la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, el portavoz de ERC aseguró que "la solución no es crear y crear y fabricar y construir más viviendas". En este sentido, Rufián defendió que con políticas destinadas a impulsar el incremento de la oferta "lo que haces es que el especulador acumule", señalando además que, en cambio, "te tienes que cargar, vía impuestos, al acumulador".

En este mismo sentido se ha pronunciado el economista Eduardo Garzón, quien ha ironizado diciendo que "hay que construir más vivienda para que millonarios como Amancio Ortega sigan acumulando propiedades".

Hay que construir más viviendas para que millonarios como Amancio Ortega sigan acumulando propiedades! https://t.co/Lu2pDpVoSG — Eduardo Garzón (@edugaresp) April 14, 2026

Ahora bien, lo que resulta más llamativo de los mensajes de Rufián y Garzón es que, aunque el portavoz de ERC pretenda relacionar el patrimonio inmobiliario de Amancio Ortega con el incremento de precios de la vivienda, en realidad las inversiones del empresario gallego se centran en inmuebles no residenciales. De hecho, en la propia noticia de Forbes se detalla que las principales compras de Ortega son el Royal Bank Plaza en Canadá –adquirido en 2022 por 916 millones de dólares–, el edificios de Correos Canadá en Vancouver –comprado por 855 millones de dólares en 2025–, el edificio de The Post en Londres –que incorporó a su cartera por 785 millones de dólares en 2019–, el Bloque Troy de Seattle –adquirido en 2019 por 740 millones de dólares– y el Adelphi en Londres –comprado por 713 millones de dólares en 2018–.

Asimismo, incidiendo en que sus inversiones se centran en oficinas y "propiedades trofeo", Forbes explica que "algunas de esas compras de trofeos incluyen el rascacielos Torre Picasso de 43 plantas en Madrid (540 millones de dólares en 2011) y la emblemática Devonshire House con vistas a Green Park en Londres (671 millones en 2013), así como el complejo de oficinas Troy Block de 800,000 pies cuadrados que alberga Amazon en Seattle (740 millones en 2019) y el Royal Bank Plaza recubierto de oro en Toronto (916 millones de dólares en 2022)". En este sentido, subraya que "muchas de las oficinas y comercios de Ortega están anclas por grandes inquilinos de primer nivel con contratos de alquiler a largo plazo".

Fracaso de la intervención

Con todo, cabe recordar que la intervención en el mercado de la vivienda ha supuesto un fracaso allí donde se ha aplicado. Al respecto, en Libre Mercado hemos explicado que, como consecuencia del control del precio de los alquileres implementado en Cataluña en el marco de la Ley de Vivienda, el mercado del alquiler ha colapsado en la región y la oferta de inmuebles ha caído drásticamente. Así, el Instituto Juan de Mariana detalla cómo los contratos de alquiler se han reducido significativamente en comparación con los máximos registrados en 2021. Concretamente, el número de contratos pasó de 57.158 en 2021 a 32.903 en 2024, con una caída del 43%.

Por este motivo, debemos recordar de nuevo que la actual situación del mercado de la vivienda es fruto del intervencionismo del Gobierno, que además de ejercer un estricto control del suelo, durante el mandato de Pedro Sánchez, se han implementado controles adicionales sobre los precios del alquiler, impidiendo además el desahucio de determinadas personas. De esta forma, se desincentiva la salida al alquiler de nuevos inmuebles y se frena la oferta de vivienda.

Así, lo cierto es que la solución para la crisis de la vivienda pasaría por una mayor liberalización del sector, reduciendo los controles burocráticos relacionados con la construcción y promoción de vivienda. Además, es necesario proteger los derechos de propiedad de los titulares de los inmuebles, para incentivar un mayor dinamismo de dicho mercado.