Las tiendas falsas se disparan: así operan las estafas que engañan a miles de usuarios en TikTok, Instagram y Facebook

Las compras a través de redes sociales se han convertido en una práctica habitual para millones de usuarios, pero también en un objetivo para las estafas. Plataformas como Instagram, TikTok o Facebook están siendo utilizadas por redes de ciberdelincuentes que crean tiendas falsas para vender productos que nunca llegan, o que no se parecen en nada a los anunciados.

El funcionamiento de estas estafas suele repetirse: anuncios muy llamativos de ropa, bolsos o calzado circulan por el feed de los usuarios, con precios bajos y apariencia profesional. Tras el pago, el producto no llega, llega tarde o es completamente diferente al que se había comprado.

Un ejemplo es el testimonio de la creadora de contenido Berryuca, quien relató en un vídeo de TikTok cómo compró dos vestidos tras verlos en anuncios de redes sociales. Pagó alrededor de 30 euros por unidad, pero lo que recibió no coincidía con lo anunciado: uno de los vestidos, largo, de una tela buena y con escote, resultó ser una camiseta básica negra, sin ningún tipo de relación con la imagen promocionada. La usuaria intentó devolverlos, pero fue imposible: "No he podido hacer la devolución, la página no existe", relataba la influencer.

Tiendas que desaparecen y suplantaciones de marcas

Este tipo de fraudes no solo afecta a compradores aislados. Según testimonios de redes sociales como X, existen casos repetidos de tiendas que desaparecen tras recibir los pagos o que utilizan imágenes de otras marcas para vender productos inexistentes o falsificados.

👚El anuncio de esta blusa fresquita llegó a mi cuenta de Instagram en plena ola de calor. La hubiera comprando directamente, pero me dio por mirar un poco con detenimiento. Y encontré una estafa, un patrón repetido en el que caen decenas de usuarios. pic.twitter.com/Cs71jZRKlf — Carmela Ríos🕊🇪🇺 (@CarmelaRios) July 28, 2025

La periodista Carmela Ríos ha alertado en su perfil de esta red social sobre la creciente presencia de anuncios de tiendas falsas en redes sociales. En sus publicaciones, destaca que muchos de estos perfiles imitan a comercios reales, con páginas muy cuidadas y anuncios que aparecen incluso en momentos de alta demanda, como olas de calor o temporadas de rebajas. Según su análisis, este tipo de estafas se han vuelto cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar a simple vista.

Un ejemplo de tiendas fraudulentas que han sido señaladas por usuarios y en redes sociales son Clara y Nico y Lia Marlowe. En el caso de Clara y Nico, disponible en Instagram a través de su cuenta @claraynico, existen reclamaciones de consumidores que denuncian a la OCU –Organización de Consumidores y Usuarios– haber realizado compras por valor de más de 150 euros en una supuesta tienda online que se presentaba como un pequeño comercio local en Granada.

Captura de pantalla del Instagram de la tienda fraudulenta 'Clara y Nico' | Fuente: Redes sociales

Sin embargo, los pedidos nunca llegaron correctamente: en uno de los casos documentados, el usuario recibió únicamente un artículo sin valor (una pulsera de plástico) pese a haber comprado varias prendas, además de un número de seguimiento que aparentaba proceder de China y una falta total de respuesta por parte de la tienda, que posteriormente desapareció. Si nos fijamos, las publicaciones de Instagram tienen desactivados los comentarios, para que los usuarios no se quejen de la estafa y alerten a otros compradores.

Por otro lado, la tienda Lia Marlowe también ha sido señalada por numerosos comentarios de usuarios en sus anuncios de Instagram que afirman no haber recibido sus pedidos, destacando además el uso de imágenes generadas o alteradas mediante inteligencia artificial y la presencia de grandes descuentos como estrategia de atracción, elementos que refuerzan las sospechas de comportamiento fraudulento en ambas plataformas.

Los anuncios en Instagram de tiendas falsas de ropa son tantos que parecen superar a las de verdad. Y cada vez más trabajadas. Un ejemplo de ahora mismo. pic.twitter.com/EahBf4Aa2o — Carmela Ríos🕊🇪🇺 (@CarmelaRios) April 8, 2026

Un fenómeno global en expansión

El problema no es aislado. Las tiendas online falsas pueden suplantar negocios reales y engañar a los usuarios mediante reseñas falsas, dominios clonados y campañas automatizadas.

Además, según datos de la empresa de seguridad Avast, las estafas relacionadas con compras online aumentaron de forma muy significativa en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior, con un crecimiento que evidencia la profesionalización de estas redes criminales.

Entre las técnicas más utilizadas destacan la creación masiva de sitios web clonados, el uso de inteligencia artificial para generar reseñas falsas y la publicación de anuncios pagados que imitan a marcas conocidas.

Cómo operan las redes de fraude

Los ciberdelincuentes no solo crean tiendas falsas, sino que también utilizan estrategias avanzadas para hacerlas parecer legítimas. Entre ellas:

Copia de páginas web reales mediante herramientas de duplicado.

Uso de dominios muy similares a los originales.

Generación de reseñas automáticas con IA.

Campañas de publicidad en redes sociales para atraer tráfico masivo.

Suplantación de identidad de marcas o pequeños negocios.

En algunos casos, incluso se han detectado redes automatizadas que redirigen a los usuarios desde sitios legítimos hacia tiendas fraudulentas sin que estos lo perciban.

Las consecuencias más habituales para las víctimas son la pérdida de dinero, la recepción de productos falsificados o directamente la desaparición del vendedor tras el pago. En los casos más graves, también existe el riesgo de robo de datos personales o bancarios.

Sin embargo, estas estafas llevan ya implantadas desde hace varios años. Una usuaria ha relatado a Libre Mercado cómo compró hace cuatro años un vestido anunciado en Facebook que nunca llegó. "La tienda contaba con página web y el anuncio tenía comentarios, por lo que parecía fiable, sin embargo, el vestido nunca llegó. A pesar de que contactamos con la tienda a través del correo que ofrecía, nunca hubo contestación", ha señalado.

Cómo detectar una tienda falsa

Los expertos y usuarios coinciden en varias señales de alerta:

Precios demasiado bajos para ser reales.

Urgencia excesiva en los anuncios: "Últimas unidades" y "Solo hoy" son algunos eslóganes que se pueden leer.

Páginas creadas recientemente o con poca actividad.

Falta de información legal o política de devoluciones poco clara.

Reseñas demasiado perfectas o repetitivas.

Imágenes de productos que aparecen en otras marcas o tiendas.

Gran presencia de Inteligencia Artificial en los vídeos y fotos de promoción.

Huy haces una web de una tienda falsa con IA. Mi consejo, antes de comprar "chollos" , pasa la foto por Google Lens, muchas veces cogen fotos de otras marcas ligeramente alteradas, mira la Política de devolución y el tema legal. Ahí sueles ver ya "cosas raras" — Maria Jose Atienza 🧡 (@MJoseatienza) April 9, 2026

También se recomienda comprobar la autenticidad de los productos mediante herramientas de búsqueda de imágenes antes de comprar, como por ejemplo, pasar la foto de la prenda por Google Lens, pues muchas veces estas páginas fraudulentas roban fotos de otras webs reales.