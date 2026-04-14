Los eurodiputados que visitaron España piden a Sánchez que no cierre Almaraz

Ya han trascendido las conclusiones de los eurodiputados que viajaron a España el pasado mes de febrero para conocer las circunstancias del planificado cierre de la central nuclear de Almaraz. Los diputados, que acudían tras una solicitud de la plataforma de trabajadores, vecinos y empresarios de la zona Sí a Almaraz, Sí al futuro, visitaron la central y hablaron con representantes políticos —entre ellos no estuvo Sara Aagesen—. Ahora, trasciende que el borrador del informe recomienda al Gobierno de Pedro Sánchez que no ejecute sus planes ante la devastación que supondría para la zona y los riesgos energéticos.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

El borrador, que se presentará este miércoles ante el resto de miembros de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, y que no tiene carácter vinculante, reclama "que se revierta el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red". Los eurodiputados también piden al Ejecutivo de Sánchez que haga "una evaluación de impacto transparente", así como que mantenga "un diálogo eficaz" con todas las partes involucradas sobre decisiones sobre "grandes infraestructuras energéticas que tengan importantes consecuencias socioeconómicas a nivel regional", en alusión al impacto del cierre de Almaraz en la comarca donde se levanta y en toda Extremadura.

En el informe, recuerdan cómo la energía nuclear es reconocida en la taxonomía europea como una actividad "de transición" para mitigar los efectos del cambio climático y advierten de que cualquier cierre industrial en una región como Extremadura conlleva "riesgos demográficos y económicos". "Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local", apuntan.

El aviso desde Europa llega mientras el Consejo de Seguridad Nuclear estudia la petición de los propietarios de una prórroga de tres años, hasta 2030. El dictamen previsiblemente llegará en verano y será luego el Gobierno quien tenga que decidir, en caso de que sea positivo como se espera, si permite que la planta siga en marcha.

Desde el sector, las empresas propietarias, como Iberdrola este mismo lunes, insisten en la conveniencia de que España conserve su parque atómico. Mientras, la industria española confía en que termine imponiéndose "el sentido común" ante las implicaciones que tendría el cierre: "Sería un desastre".