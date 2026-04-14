Un experto: "Viene una inflación bestial; es una auténtica barbaridad"

La decisión de la Administración de Donald Trump de imponer un bloqueo naval total en el Estrecho de Ormuz marca un punto de no retorno en la crisis con Irán. Lo que comenzó como una pugna diplomática y económica ha escalado hacia una maniobra de asfixia militar que no solo busca neutralizar la capacidad financiera de Teherán, sino que pone en jaque la seguridad energética y la confianza de los mercados internacionales.

El bloqueo, ejecutado por el Centcom, no es una medida menor. Al interceptar cualquier buque —ya sea aliado, neutral o enemigo— en una de las arterias más vitales del comercio mundial, Estados Unidos está utilizando la coacción máxima para forzar una rendición que las mesas de negociación en Pakistán no lograron. La advertencia de una respuesta 'rápida y brutal' por parte de la Casa Blanca evoca los episodios más oscuros de la geopolítica del siglo XX, donde la fuerza bruta se impone sobre el derecho internacional de navegación.

Las consecuencias de este 'órdago' ya se sienten con fuerza en la economía real. El Estrecho de Ormuz es el paso obligado para el 20% del crudo mundial; su cierre técnico ha catapultado el barril de Brent por encima de los 100 dólares. Para países como España, cuya economía es altamente sensible a los costes energéticos, esto supone una amenaza inflacionista directa que podría erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos y frenar el crecimiento.

Más allá del precio del petróleo, el verdadero daño colateral reside en el sentimiento del inversor. Los datos de JPMorgan son demoledores: el pesimismo entre los ahorradores españoles se ha disparado un 200% en apenas unas semanas. El índice de confianza se ha desplomado a niveles comparables con la invasión de Ucrania en 2022, lo que sugiere que los mercados ya descuentan un conflicto largo y costoso. Aunque el Ibex 35 se mantiene con cierta resiliencia por encima de los 18.000 puntos, la volatilidad es la nueva norma. La historia nos enseña que la confianza se destruye en un día, pero tarda trimestres —o años— en recuperarse.

En definitiva, el bloqueo de Ormuz es una apuesta de altísimo riesgo. Mientras Washington busca cortar la fuente de ingresos de Irán, el resto del mundo observa con temor cómo la incertidumbre bélica se convierte en el principal motor de la economía. La comunidad internacional no puede permitirse que una vía marítima estratégica se transforme en un campo de batalla permanente, pues el coste de esta guerra, se dispare o no un solo misil, ya lo estamos pagando todos en la factura energética y en la parálisis de la inversión.