CCOO anuncia huelgas en Glovo pero ignora que el problema laboral nace de la ley Rider

Un centenar de repartidores de Glovo se ha concentrado este miércoles frente a la sede de la empresa en Madrid en una protesta convocada por Comisiones Obreras (CCOO), en la que han denunciado la situación laboral tras el proceso de laboralización derivado de la ley Rider.

La movilización ha reunido a cerca de 100 repartidores en la capital, en una concentración que ha impulsado Comisiones Obreras para visibilizar lo que el sindicato califica como "abuso laboral" tras la integración de los repartidores como asalariados.

Este proceso concluyó en junio de 2025, con la aplicación de la conocida como ley Rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar a sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena. Esta medida que había impulsado la ministra Yolanda Díaz no ha conseguido más que perjudicar a los repartidores.

Huelgas

Desde entonces, el sindicato asegura que las condiciones laborales no han mejorado en los términos esperados y denuncia la existencia de prácticas que, a su juicio, generan tensiones en la plantilla. Aun así, como suele suceder con las políticas que se diseñan sin considerar la realidad, tan habitual en el Gobierno de Pedro Sánchez, esta ley ha afectado, sobre todo, a aquellos a los que pretendía beneficiar.

En este contexto, CCOO ha anunciado la convocatoria de tres jornadas de huelga a nivel nacional para los próximos días, desde el 24 de abril al 26. Desde el sindicato afirman que cuentan con la mayoría en las elecciones sindicales dentro de la empresa y señalan que lleva meses intentando negociar mejoras en las condiciones laborales sin alcanzar acuerdos con la dirección. Pero, tal y como ha publicado Libertad Digital, el error de base es una ley torticera que no responde a las dimensiones laborales de los repartidores.

Un ERE evitable

Las movilizaciones actuales forman parte de una serie de protestas iniciadas en distintas provincias desde el pasado mes de febrero y que ahora desembocan en la convocatoria de huelga.

Entre las principales reivindicaciones, CCOO exige que Glovo retire el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que prevé despedir a 750 trabajadores. Asimismo, el sindicato reclama el fin de lo que describe como un régimen sancionador "ilegal y represivo", así como la apertura de una negociación para establecer un convenio colectivo propio adaptado a las condiciones actuales del trabajo en la plataforma.

Conviene recordar que la ley provocó también la salida de una de las empresas del mercado español, Deliveroo. Esta compañía decidió abandonar su presencia en España tras la entrada en vigor de la normativa. Y es que CCOO parece no apuntar en la dirección desde donde se ha originado la mayor parte del problema.