¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel hoy?

La media de los combustibles se encuentra este miércoles 15 de abril en 1,756 euros por litro, una cifra muy similar a la de ayer. La gasolina sin plomo 95 se sitúa en 1,54 euros por litro cuando estaba en 1,541 euros. La gasolina sin plomo 98 también desciende, pasando de 1,691 euros a 1,690 euros por litro.
En el caso del gasóleo A, el precio baja desde 1,855 euros de ayer hasta 1,853 euros por litro. Por su parte, el gasóleo A+ también registra una ligera caída, situándose en 1,94 euros por litro frente a los 1,941 euros de la jornada anterior.
Diferencia entre provincias
La gasolina sin plomo 95 es más barata en Sevilla, con 1,511 euros, y más cara en Barcelona y Toledo, con 1,573 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98, el precio más bajo se registra en Murcia, con 1,667 euros, mientras que el más alto se da en Toledo, con 1,728 euros.
En cuanto al gasóleo A, el precio más bajo está en Toledo, con 1,858 euros, y el más alto en Sevilla y Guadalajara, con 1,889 euros. Por su parte, el gasóleo A+ es más barato en Toledo, con 1,907 euros, y alcanza su precio más alto en Zaragoza, con 1,967 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,543 euros
- Sin Plomo 98: 1,679 euros
- Gasóleo A: 1,861 euros
- Gasóleo A+: 1,924 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,573 euros
- Sin Plomo 98: 1,695 euros
- Gasóleo A: 1,872 euros
- Gasóleo A+: 1,941 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,544 euros
- Sin Plomo 98: 1,698 euros
- Gasóleo A: 1,881 euros
- Gasóleo A+: 1,953 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,511 euros
- Sin Plomo 98: 1,674 euros
- Gasóleo A: 1,889 euros
- Gasóleo A+: 1,962 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,559 euros
- Sin Plomo 98: 1,695 euros
- Gasóleo A: 1,878 euros
- Gasóleo A+: 1,967 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,573 euros
- Sin Plomo 98: 1,728 euros
- Gasóleo A: 1,858 euros
- Gasóleo A+: 1,907 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,523 euros
- Sin Plomo 98: 1,667 euros
- Gasóleo A: 1,883 euros
- Gasóleo A+: 1,946 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,553 euros
- Sin Plomo 98: 1,694 euros
- Gasóleo A: 1,887 euros
- Gasóleo A+: 1,935 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,533 euros
- Sin Plomo 98: 1,696 euros
- Gasóleo A: 1,889 euros
- Gasóleo A+: 1,921 euros
A Coruña
- Sin Plomo 95: 1,528 euros
- Sin Plomo 98: 1,672 euros
- Gasóleo A: 1,872 euros
- Gasóleo A+: 1,927 euros
Los precios pueden sufrir cambios a lo largo del día.