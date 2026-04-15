El Congreso vendió más de 100 balizas V16 que ya no están homologadas por la DGT

El Congreso de los Diputados ha facilitado datos oficiales sobre las ventas de balizas V-16 en su tienda oficial. La respuesta obtenida en exclusiva por Libre Mercado, firmada por Fernando Galindo Elola-Olaso, letrado al frente de la Secretaría General de la Cámara Baja, fue obtenida gracias a una solicitud de información pública amparada en la Ley de Transparencia.

Las cifras revelan que la institución adquirió los aparatos cuando cumplían los requisitos técnicos de entonces y los puso a la venta a un precio ligeramente superior al de adquisición.

La resolución afirma: "En julio de 2021 la Tienda del Congreso adquirió 150 balizas V16, homologadas conforme a la normativa vigente en aquel momento, con un coste total de 2.849,55 euros (IVA incluido). El coste unitario de cada baliza fue, por tanto, de 19 euros y el precio de venta se estableció en 20 euros. Entre julio de 2021 y junio de 2024 se vendieron 112 unidades. A partir de esta fecha no hubo más ventas".

También aseguran: "El número de homologación de las balizas V16 que estuvieron a la venta en la Tienda del Congreso es el LCOE 2019101013G1. Las balizas V16 estaban fabricadas y homologadas conforme a la normativa vigente hasta el mes de diciembre de 2025. En ningún momento se mantuvieron a la venta balizas que no estuvieran homologadas conforme a la legislación vigente".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a diversos modelos de balizas V16, incluyendo algunos que carecen de conexión actualizada a la plataforma DGT 3.0, es decir, no disponen de GPS y/o conectividad automática. Desde enero de 2026, únicamente los dispositivos conectados y certificados según las homologaciones más recientes resultan válidos para señalizar averías en carretera. Aquellos sin geolocalizador o con certificados caducados exponen a los conductores a posibles multas.

La diputada Ana Vázquez, perteneciente al Partido Popular, relató su experiencia personal durante una intervención en el programa Todo es mentira, presentado por Risto Mejide. Lo hizo con un tono jocoso, distendido y de resignación, compartiendo anécdotas que muchos conductores podrían reconocer, sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para lanzar algún dardo al PSOE.

Ana Vázquez, lleva la V-16 al plató de #TodoEsMentira y señala a Marlaska por el "caso balizas" #TEM12F ▶ https://t.co/916Nsjwa3G pic.twitter.com/XPBpzLYzzk — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 12, 2026

"Casualmente, Leire Díez, la fontanera, contrató para Correos una empresa de balizas en el año 2023. ¿Sabes que las balizas de Leire sí aparecen en el listado de la DGT? Es decir, ¿cómo dos años antes sabía que sus balizas y esa empresa iban a aparecer? ¿Cómo a un grupo chino investigado por blanqueo, le han homologado cien modelos distintos de baliza y la del Congreso está sin homologar? Lo que pasa es que fueron cambiando. Esta no tiene geolocalizador, y el geolocalizador fue en el mes de junio del año pasado. Fueron poniendo cosas a medida que les parecía. Ah, pero la de Leire desde el 2023 sirvió hasta diciembre del 2025. Pues estaba homologada con los requisitos en su momento y que ahora, como muchos españoles, hemos tirado", explicó la diputada.

Vázquez añadió detalles sobre la atención recibida en la propia tienda del Congreso: "He llamado y tiene una función, espera que te la enseño. Me dice la chica de la tienda: 'La gente dice que es una linterna maravillosa'. Yo la llevo en el coche como linterna. Esto le ha pasado a muchos españoles, nos podemos estar riendo, mucha gente se ha hartado de comprar balizas y lo que no puede ser es que solo podamos comprar balizas que la DGT ha marcado".

La legisladora del PP ilustró así la frustración compartida por numerosos conductores que adquirieron estos aparatos confiando en su validez inicial y ahora deben realizar un nuevo desembolso para reemplazarlos al no ajustarse a la normativa actualizada.