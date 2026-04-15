El director de la DGT insiste en imponer la tasa '0,0' al volante: "Caerá como la fruta"

Si hay un hombre que, en los últimos meses, ha estado en el foco de la polémica, ese ha sido Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT). La mala implantación de la baliza V16 y los problemas que está acarreando, unidos a su deseo de acabar con los vehículos privados en el centro de las ciudades, han hecho que su exposición en los medios de comunicación no haya cesado. Sin embargo, el director de la DGT vuelve a atraer todas las miradas al insistir en que es necesario reducir la tasa máxima de alcohol al volante.

Pere Navarro ha participado este martes en un evento de la Fundación Abertis en el que se ha presentado la campaña de seguridad vial "Hola, soy Juan y te invito a un café", una iniciativa creada para concienciar sobre el peligro de conducir bajo los efectos del sueño.

La reducción de la tasa de alcohol "caerá como fruta madura"

En este contexto, y tras el rechazo hace unas semanas en el Congreso de una proposición de ley que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en sangre de 0,5 a 0,2 gramos por litro, el director de la DGT ha aprovechado para afirmar que el hecho de que esta bajada se produzca "es un tema solo cuestión de tiempo" y que la aprobación de la medida "caerá como fruta madura".

Para Navarro, esta votación —en la que PP, Vox, UPN y ERC votaron en contra— en el Congreso de los Diputados "no la ha perdido el Gobierno, la han perdido los ciudadanos", además de defender el hecho de que fue la propia DGT la que impulsó esta ley "en base a las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y expertos". Según Navarro, "todo el mundo estaba de acuerdo".

"El Congreso votó lo que votó y que cada uno asuma sus responsabilidades. Me sería muy fácil cargar contra los que han votado en contra. No lo voy a hacer. Bajar la tasa de alcohol no da votos, pero hay que hacerlo", ha declarado el máximo responsable de Tráfico.

Navarro quiere la tasa "cero, cero"

Sin embargo, no es la primera vez que el director de la DGT se pronuncia favorable a reducir la tasa de alcohol al conducir. Hace justo un año, afirmó que "reducir la tasa de alcohol al volante es un compromiso moral con quienes perdieron la vida en la carretera".

En palabras de Pere Navarro, "incluso la propia ciudadanía nos reclamaba avanzar hacia una tasa 0,0 como reflejo de una mayor conciencia social. Hemos madurado como sociedad y sabemos que esta combinación [alcohol y conducción] no tiene cabida en una movilidad segura. Reducir la tasa de alcohol al volante no es solo una medida legal; es, sobre todo, un compromiso moral con quienes perdieron la vida en la carretera y con las familias que aún sufren las consecuencias de esos siniestros." Por ello, concluyó, "ha llegado el momento de dejar atrás los debates, ser coherentes con nuestras campañas de concienciación y fijar un límite de 0,1 mg/l espirado que en la práctica equivale a cero, cero".

Los datos de la DGT

Según la propia DGT, entre 2018 y 2022 se registraron en España 467.117 accidentes con víctimas. De ellos, 18.727 estuvieron directamente relacionados con el consumo de alcohol, aunque no se especifica si se produjo por encima o por debajo del límite legal establecido. No obstante, estas cifras incluyen la suma de heridos no hospitalizados, heridos hospitalizados y fallecidos, y no solo los fallecidos. Aun así, el 4% de todos los accidentes de tráfico registrados en ese periodo se pueden atribuir al consumo de alcohol.

Si aplicáramos ese 4% al total de víctimas mortales en accidentes de tráfico entre 2018 y 2022 (8.210), obtendríamos que en cinco años fallecieron 328 personas por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que supone una media de 66 personas al año.