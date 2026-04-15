El fin de la falacia ludita: la inteligencia artificial crea 640.000 empleos en EEUU

Desde la irrupción de la inteligencia artificial (IA), son muchas las voces que han pronosticado una especie de apocalipsis o cataclismo en el empleo como consecuencia de su aparición. Según esta narrativa, la IA supondrá una destrucción de empleos, ya que muchos trabajos se podrán realizar más eficientemente y a un menor coste con IA que con seres humanos, por lo que esta herramienta sería vista más como algo negativo que como algo positivo.

Este pensamiento, que algunos economistas denominan falacia ludita y que sostiene que la tecnología destruirá más empleos de los que creará (generando un paro masivo), no está realmente justificado. Cada vez se demuestra con más claridad que, gracias a la inteligencia artificial, se están creando una gran cantidad de puestos de trabajo que antes no existían. Sin ir más lejos, un informe de LinkedIn sostiene que la IA ha creado 640.000 puestos de trabajo en Estados Unidos entre 2023 y 2025, tal como se puede leer en este artículo del medio estadounidense The Wall Street Journal.

Más de 640.000 nuevos empleos

La red social profesional también asegura que esta cifra de 640.000 puestos de trabajo en Estados Unidos no incluye el número de empleos temporales en la construcción relacionados con la edificación de gigantescos centros de datos de los que depende la IA, de manera que son muchos más los puestos que realmente se han creado gracias a este salto tecnológico.

"No estamos hablando de suficientes puestos de trabajo como para cambiar el rumbo del mercado laboral, pero en lo que respecta a los puestos relacionados con la IA, el crecimiento ha sido prácticamente constante", asegura Kory Kantenga, jefa de economía de LinkedIn.

Estos nuevos trabajos abarcan todo el espectro del mercado laboral, ya que van desde puestos de alto nivel en estrategia de IA, hasta contrataciones en sectores como el financiero, el sanitario y el manufacturero, que también están contratando a estos trabajadores para sacarle el máximo provecho a esta tecnología.

Surgen nuevas profesiones

Un puesto de trabajo que está muy de moda es el de jefe de IA. Según datos de LinkedIn, entre 2023 y 2025 las empresas buscaron cubrir 225.000 empleos de este tipo, lo que supone un aumento del 49% respecto a los cuatro años anteriores. Otro puesto laboral que no para de crecer es el de data annotator (anotador de datos). Estas personas se encargan de ayudar a entrenar modelos de IA revisando y etiquetando datos (incluyendo audio, texto e imágenes) para que los modelos puedan aprender a reconocer patrones y mejorar sus resultados. De acuerdo con LinkedIn, entre 2023 y 2025 se crearon 312.000 empleos de este tipo.

Un ejemplo que publica el Wall Street Journal para ilustrar este cambio de paradigma es el de Daniel Millian, un trabajador de Texas de 42 años. Este profesional combina su empleo a tiempo completo como patólogo en un hospital local con un segundo trabajo de entre cuatro y cinco horas diarias como entrenador de IA, en el que escribe escenarios médicos hipotéticos y evalúa las respuestas de diferentes modelos. Este trabajo secundario le reporta actualmente entre 90 y 200 dólares por hora, lo que ha provocado que sus ingresos totales se hayan incrementado en 75.000 dólares desde el año pasado.

Por lo tanto, y a pesar del pesimismo que existe ante la irrupción de la IA en nuestras vidas, el breve recorrido de esta herramienta en el mercado laboral ya muestra que se están creando nuevos puestos de trabajo que antes no existían, ofreciendo así nuevas oportunidades en un mundo cada vez más complejo.