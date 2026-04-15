El Gobierno aplaude el sistema de subsidios en Navarra donde gastan 170 millones entre IMV y la renta garantizada

Pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presuma de su política social, basada principalmente en la concesión de pagas y subsidios, lo cierto es que el incremento de las personas que dependen de una prestación pública para vivir es un claro signo del empobrecimiento de la población. Por ello, resulta sorprendente que desde un Gobierno, como es el caso del español, se valore positivamente que prestaciones como el IMV o la renta de inserción lleguen cada vez a más gente.

Sin embargo, el Gobierno insiste en presentar como una buena noticia la extensión de su red de ayudas y subsidios. Concretamente, la semana pasada se reunió con la presidenta de Navarra para abordar las políticas de inclusión, una ocasión que aprovechó, una vez más, para presentar esta política como un gran éxito de la política pública.

Agujero de más de 100 millones

El pasado viernes 10 de abril, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se reunió con la presidenta de Navarra, María Chivite. En dicho encuentro, tal y como informó el Gobierno en sus redes sociales, Saiz y Chivite abordaron las políticas de inclusión social y destacaron al respecto que "Navarra es una de las comunidades que mejor convive con el IMV, garantizando una mayor protección social".

Al respecto, la ministra de Seguridad Social quiso presumir en sus redes sociales de que "cuando todas las administraciones remamos a favor, mejoramos la calidad de vida de la población". En este sentido, Saiz señaló también que "en el caso de Navarra, la Renta Garantizada y el IMV son un ejemplo de que sumar esfuerzos multiplica los beneficios".

🤝 Cuando todas las administraciones remamos a favor, mejoramos la calidad de vida de la población. En el caso de Navarra, la Renta Garantizada y el IMV son un ejemplo de que sumar esfuerzos multiplica los beneficios. 😊 Gracias @mavichina por constatarlo y por el recibimiento. https://t.co/e0TBukah3M — Elma Saiz (@SaizElma) April 10, 2026

Ahora bien, lo cierto es que la política de inclusión social esconde una letra pequeña que ha de ser analizada. Al respecto, lo que resulta más llamativo es que Saiz afirme que este tipo de medidas supongan una mejora de "la calidad de vida de la población". De entrada, porque estas prestaciones sociales condenan a sus beneficiarios a un círculo vicioso de pobreza, impidiendo que prosperen y desincentivando que se incorporen al mercado laboral.

Por otra parte, no podemos olvidar que un incremento del número de beneficiarios de prestaciones sociales no puede suponer, en ningún caso, una razón de optimismo para un Gobierno. Que aumente el número de personas que dependen de un subsidio para vivir demuestra, en última instancia, que la población es cada vez más pobre. De este modo, como hemos informado en Libre Mercado, en el mes de marzo había más de 2,53 millones de personas en nuestro país que se beneficiaban del IMV.

Con todo, resulta especialmente relevante que la gestión de estas prestaciones por parte del Gobierno autonómico de Navarra supone un gran agujero para las cuentas públicas. Al respecto, desde el Partido Popular denuncian que, desde que está en vigor la actual renta garantizada, la pobreza en Navarra "ha aumentado un 28%, a pesar de tener una de las ayudas más altas de todo el país". Además, aseguran que, de acuerdo con la Policía Foral, "el 76% de las rentas garantizadas que se están dando en esta comunidad tienen incumplimientos".

Así las cosas, desde el PPN señalan que, actualmente, en Navarra se otorgan cada año 111 millones de euros en la renta garantizada, que se suman a otros 60 millones por el IMV. Por tanto, sólo en prestaciones públicas, el Gobierno autonómico se estaría gastando más de 170 millones de euros al año. En este sentido, denunciando el incremento del gasto público que suponen estas prestaciones, desde el Partido Popular destacan que en el año 2012, en cambio, se gastaban unos 30 millones. Así, señalan también que "el 12% de extranjeros que en España están cobrando una renta lo están haciendo en Navarra", lo que representa, según el PPN, "siete veces más de lo que nos correspondería por población".