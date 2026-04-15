Habla el abogado que prepara nuevos embargos a España por los impagos de Sánchez a las renovables

La ofensiva judicial contra el Reino de España por el impago de los laudos de las renovables ha dado un nuevo paso adelante en Estados Unidos, con un endurecimiento significativo de las medidas de compensación reclamadas por parte de los abogados que lideran la estrategia de los acreedores internacionales afectados por los incumplimientos.

Como avanzó LD, la justicia norteamericana ha rechazado los intentos del gobierno de Pedro Sánchez de frenar el rastreo de activos, lo que ha abierto la puerta a nuevos embargos con los que los afectados buscan garantizar el cobro de las indemnizaciones impagadas.

En paralelo, los acreedores han intensificado los procedimientos de localización de bienes bajo jurisdicción estadounidense, incluyendo contratos, pagos y relaciones comerciales del Estado español y de operativas como la de la Selección de Fútbol, que participará el próximo verano en el Mundial organizado por la FIFA.

En este contexto, el abogado Matthew McGill, que lidera la ofensiva judicial en representación de los inversores afectados, lanza un mensaje especialmente contundente:

"Es profundamente lamentable que España siga resistiéndose a cumplir con su obligación internacional de pagar estos laudos. Esta decisión confirma que tenemos derecho al pago íntegro, de inmediato, y que España no podrá ocultar sus activos mientras desafía abiertamente hasta siete sentencias emitidas por los tribunales estadounidenses".

Según explica este diario:

"España puede abandonar este camino ilegal e irresponsable y resolver estas deudas pendientes. Pero, hasta que lo haga, seguiremos embargando sus activos allí donde sea posible, siempre conforme a la ley".

Las palabras de McGill confirman que los acreedores consideran superada la etapa declarativa, en la que se reconocían los laudos, y se centran ahora en el proceso de ejecución efectiva de las sentencias, con el objetivo de transformar las resoluciones judiciales que condenan a España en cobros reales y efectivos que zanjen la deuda contraída por el Reino.

El caso Watkins, resuelto recientemente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ha marcado un nuevo punto de inflexión. La Corte no sólo ha rechazado los argumentos de España, sino que ha avalado el uso amplio de mecanismos de discovery, permitiendo a los acreedores el rastreo de activos en manos de terceros, desde entidades financieras a socios comerciales o proveedores corrientes.

Como resultado, la estrategia de los acreedores se centra ahora en identificar flujos de pago o activos susceptibles de embargo. Esto incluye tanto pagos que España realiza a proveedores como ingresos que recibe de terceros, lo que amplía notablemente el perímetro de actuación de los acreedores, que no solamente persiguen el pago efectivo de las sentencias, sino también el bloqueo efectivo de las actuaciones económicas de España en suelo estadounidense.

De hecho, como ha venido informando Libertad Digital, la ofensiva ya se está proyectando sobre operaciones vinculadas al Mundial de Fútbol de 2026. Contratos con patrocinadores como Adidas, acuerdos logísticos con la escuela Baylor donde entrenará la selección española o pagos relacionados con las estancias hoteleras en la cadena Hilton se plantean ahora como posibles bienes susceptibles de ser confiscados en el marco de estos procedimientos.

Mientras tanto, los Altos Tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur han fallado también en contra de España en procedimientos similares, cerrando la puerta a cualquier reclamación y facilitando asimismo la ejecución de los laudos a través de embargos y otras medidas compensatorias.

El conflicto afecta a 27 inversores internacionales que siguen sin cobrar las indemnizaciones derivadas de los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. La deuda acumulada supera ya los 2.300 millones de euros, incluyendo intereses, costas y recargos.

Además, los embargos han dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad tangible. La justicia belga mantiene intervenidos alrededor de 480 millones de euros que a priori debían haber sido transferido a España, pero que permanecen movilizados e incautados en el marco de procedimientos vinculados a estos mismos laudos.

Ante semejante escenario, la presión sobre el gobierno se intensifica. Los acreedores insisten en que no cesarán en su estrategia hasta lograr el cobro íntegro de las cantidades adeudadas, mientras los tribunales internacionales siguen cerrando filas en torno a la ejecución de los laudos.

La advertencia de los abogados es clara. Como explica McGill en las declaraciones citadas anteriormente, la fase de rastreo de activos está dando paso a una etapa en la que los embargos serán cada vez más frecuentes, visibles y difíciles de esquivar para el Estado español.