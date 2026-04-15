La Comisión del Apagón señala un factor clave y reclama la "revisión integral" del reglamento

Tras ocho meses de andadura y cuando se cumple un año del apagón, la Comisión del Senado que ha investigado lo que ocurrió el 28 de abril presenta este miércoles sus conclusiones que serán "demoledoras", según fuentes consultadas por LD.

El informe incluirá recomendaciones al Gobierno y al operador, Red Eléctrica, cuya presidenta ha comparecido dos veces ante los senadores, la última de ellas, muy tensa, tras conocerse algunos audios reveladores de lo que se vivía en las semanas y horas previas al apagón, apuntando, en contra de la versión de Beatriz Corredor y Sara Aagesen, que sí había indicios de lo que llegó a pasar y que un factor determinante fue la ausencia de suficiente energía "gorda", en palabras de algunos de los técnicos que hablaban de su preocupación días antes de lo ocurrido y elucubraban sobre lo que podía pasar si llegara a desaparecer la nuclear.

El informe incluirá propuestas de mejora para garantizar que en el futuro no vuelva a repetirse un apagón como el del año pasado, con más de doce horas sin electricidad en la península. Una de ellas alude a la que los senadores consideran una "parte sustancial de las debilidades puestas de manifiesto por el apagón": "la falta de acompañamiento del marco regulatorio a la nueva configuración física y económica del sistema eléctrico", en alusión a una intensísima penetración renovable en pocos años mientras desaparecían fuentes síncronas como las térmicas de carbón.

Según los senadores, ante esta situación "resulta imprescindible proceder a una revisión integral de la normativa aplicable al control de tensión, a los servicios de ajuste, a la programación operativa y a la gestión de incidentes de la naturaleza del vivido el 28 de abril".

El informe propone que, en primer lugar, se complete "sin demora" la "habilitación efectiva de la generación renovable para contribuir al control dinámico de tensión en tiempo real", un mecanismo que avanza lentamente después de que fuera impulsado tras el 28 de abril. "El esquema regulatorio vigente atribuyó esa responsabilidad de forma casi exclusiva a tecnologías síncronas y a determinados dispositivos convencionales, a pesar de que una parte relevante del parque renovable ya disponía de capacidad técnica suficiente para asumir dicha función, como viene ocurriendo en países de nuestro entorno, singularmente Portugal", señalan.

"La disociación entre capacidad técnica habilitada y capacidad permitida por la regulación ha dejado de ser sostenible. El marco regulatorio debe no solo permitir, sino exigir, con criterios homogéneos, verificables y proporcionados, la participación efectiva de las instalaciones renovables en el control dinámico de tensión, sin perjuicio de las adaptaciones tecnológicas y temporales que en cada caso pudieran resultar necesarias", dicen sobre una transformación de las plantas renovables que se está ya acometiendo con el fin de que las energías intermitentes puedan ayudar a controlar las sobretensiones que acabaron desatando el cero eléctrico.

"La revisión regulatoria no puede limitarse a la actualización del Procedimiento de Operación 7.4", relativo a la tensión y modificado en junio del año pasado tras 25 años. "Debe abordarse de forma conjunta y sistemática la revisión de los procedimientos de operación relacionados con el control de tensión, las oscilaciones, las maniobras de reposición, la potencia reactiva, los criterios de programación preventiva y la respuesta ante degradación de márgenes", señalan. Los autores del informe consideran que "un sistema con alta penetración renovable, interconexión limitada y creciente volatilidad operativa no puede sustentarse en un conjunto de piezas regulatorias descoordinadas, concebidas para un mix energético que ya no es el que opera en nuestro sistema".

Además, los senadores reclaman un mapa de la tensión en España: apuntan que sería positivo que "se apruebe y publique con periodicidad un plan de control de tensión del sistema eléctrico, que contenga la identificación de zonas sensibles, los recursos disponibles, los criterios de vigilancia reforzada, las hipótesis de riesgo y las medidas preventivas asociadas. La ausencia de una planificación expresa, periódica y accesible en esta materia no puede repetirse en un sistema que ya ha sufrido un colapso por sobretensión".