Un año después del apagón que dejó sin luz a la Península durante más de diez horas, un nuevo informe se suma a los ya emitidos sobre lo ocurrido el 28 de abril, de lo que nadie aún ha asumido responsabilidad alguna. Este miércoles, el PP ha presentado sus conclusiones tras la Comisión del Apagón que se constituyó el pasado verano, de más de 90 páginas, y, a diferencia de otros documentos que han pasado de puntillas sobre el señalamiento de responsables, apuntan varios nombres: atribuye a Red Eléctrica "la responsabilidad operativa directa" y dice, al contrario de lo que reiteradamente ha sostenido Beatriz Corredor, que "conocía el riesgo con antelación" y, pese a ello, "no impulsó ni desplegó a tiempo una respuesta suficiente en el plano preventivo, operativo y documental".

El otro responsable señalado es el Gobierno: los senadores populares dicen del Ministerio para la Transición Ecológica de Sara Aagesen que existió "una omisión relevante en la vigilancia, reacción y diseño de la política energética". Además, el texto menciona a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por haber incurrido en una "corresponsabilidad institucional relevante" al no actuar a tiempo ni ofrecer después "el nivel de esclarecimiento exigible".

En rueda de prensa para presentar las conclusiones, la senadora del PP Alicia García ha ahondado en las responsabilidades del Ejecutivo: "El apagón del 28 de abril no fue una fatalidad. No fue un accidente imprevisible. No fue un episodio sin avisos. Las señales y los avisos existían". "A partir de ahí, nuestro dictamen atribuye la responsabilidad política al Gobierno de Sánchez y sus políticas radicales y sectarias, basadas en la ideología y no en la tecnología", ha señalado.

En cuanto al origen del suceso, el documento tampoco asume los postulados del Ejecutivo y REE de que se trató de un suceso "imprevisible" y desvinculado del mix energético de ese día. Al contrario, sostiene que fue el "desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación". Señala que el sistema en esa fecha carecía de márgenes suficientes, sufría "una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos" y las instituciones llamadas a supervisar no actuaron "con la diligencia exigible".

Los senadores vinculan lo ocurrido "a una combinación persistente de alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, supervisión y tutela política". No se trató, subrayan, de una "anomalía aislada" sino de una "cadena completa de decisión pública y corporativa". Incorporan al extenso informe los ya publicados audios del apagón, que facilitaron las eléctricas tras las resistencias de Corredor, y se remontan no a la agitada mañana del 28 de abril sino a días e incluso meses previos, incorporando la conversación del 31 de enero de 2025 en la que los operadores ya asumían la inestabilidad en la tensión provocada por la brusca entrada y salida de la energía solar.

Al respecto, el informe destaca "el fuerte aumento de episodios de sobretensión en años previos" y cómo se reconocía internamente que faltaban herramientas para afrontarlos. "Ha quedado acreditado", dice el texto, que "las condiciones sistémicas que hicieron posible el cero energético eran conocidas antes del colapso y que no se adoptaron medidas extraordinarias con la antelación suficiente".

"Los responsables políticos son las señoras del apagón", ha dicho García ante los medios. "Aagesen y Corredor no actuaron a tiempo, hicieron caso omiso", ha insistido exigiendo la dimisión inmediata de la vicepresidenta y también "el cese fulminante de Beatriz Corredor" por parte de Pedro Sánchez. Sobre la ministra, la senadora ha señalado que cuenta con "un currículum que a cualquier ministro de un Gobierno decente avergonzaría". De Corredor, ha apuntado que es responsable porque conocía "la vulnerabilidad del sistema" como prueban los audios; por no adoptar "con suficiente antelación medidas preventivas proporcionales"; por reaccionar tarde el día del colapso y por no colaborar con la comisión.

El informe, que será debatido y previsiblemente aprobado dada la mayoría del PP este jueves, y luego pasará a pleno, incluye un paquete de recomendaciones que menciona, entre otras, una "revisión integral" del reglamento que permita adecuar la red a esta nueva situación, con refuerzo del control de tensión por parte de renovables y aceleración de automatización de maniobras, entre otros aspectos.

También pide aumentar la capacidad inspectora de las obligaciones de todos los agentes y la revisión continua de la situación de operación reforzada que persiste desde el día después del apagón, con más energía síncrona programada y que está teniendo un impacto relevante en los costes del sistema.

"Imprescindible paralizar el cierre nuclear"

Además, pide "asegurar una programación del sistema con recursos firmes, síncronos o equivalentes suficientes en las zonas de mayor vulnerabilidad". Sobre ello, cabe resaltar que los senadores recomiendan paralizar el cierre nuclear: reclaman que no se ejecuten "cierres irreversibles de capacidad firme mientras no exista una alternativa acreditada" y posponer el calendario de clausura del parque nuclear español, "hasta que quede acreditado que el sistema puede prescindir de esta aportación".

Los senadores también hablan de los días tras el apagón y la gestión de la información. Señalan que "hubo un estándar insuficiente de veracidad, neutralidad y transparencia" y denuncian la "desinformación institucional". "El apagón continuó en el terreno del relato público", defienden mencionando como especialmente grave el empeño del Gobierno en mantener la hipótesis del ciberataque cuando "los organismos implicados, especialmente el Gobierno, ya disponían o debían disponer de elementos suficientes para descartarla como causa real del colapso". También denuncian la "opacidad documental y la retención de información", con una "dificultad añadida para que los afectados pudieran ejercer sus derechos de reclamación".