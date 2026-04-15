Ni los huevos, ni la luz: este es el producto que más ha subido en 2025

Los huevos han sido los grandes protagonistas de conversaciones y titulares debido a su subida de precio récord, cercana al 30% en 2025. Pero mientras todo el mundo miraba a la docena del supermercado como el gran símbolo de la inflación, otro producto nacional ha ido encareciéndose todavía más.

Se trata de la carne de vacuno gallego. Según un informe de la Fundación Juana de Vega, el precio del vacuno en Galicia se disparó un 32% en 2025, superando así el incremento de los huevos. En concreto, el precio por kilo en canal —es decir, el del animal tras el sacrificio— pasó de 6,10 euros a 8,05 euros, alcanzando máximos históricos, según los datos del mercado gallego de Amio (Santiago de Compostela) y de la Central Agropecuaria de Galicia ABANCA (Silleda) recogidos en el informe. Según el INE, en ese mismo periodo, el precio de la carne de vacuno (como categoría general) se disparó un 17,2%.

Detrás de esta subida no hay un simple ajuste puntual, sino un problema más profundo. Cada vez hay menos explotaciones: desde 2021 han desaparecido un 24%. Es decir, hay menos ganaderos produciendo, justo en un momento en el que la demanda sigue siendo fuerte. Y, según el informe, a pesar de que Galicia sigue siendo líder en España con el 23% de las explotaciones de vacuno de carne, produce menos que hace una década y arrastra problemas estructurales.

Además de la pérdida de un 24% de las granjas desde 2021, el informe también destaca que el modelo productivo gallego sigue muy fragmentado: apenas unas 12 vacas por explotación de media, muy lejos de las cifras de otras comunidades como Castilla y León o Cataluña.

Problemas estructurales

El encarecimiento también se percibe en origen. Un becerro tipo de 230 kilos ha pasado de 830 euros en 2021 a 1.850 euros en la actualidad, más del doble en apenas unos años. A pesar de estos precios elevados, el sector no logra aumentar la producción con rapidez.

La razón está en sus propias limitaciones estructurales. Por un lado, el relevo generacional es prácticamente inexistente. Por otro, las barreras de entrada son cada vez mayores: el coste del ganado, las inversiones iniciales, los materiales y la burocracia dificultan que nuevos productores entren en el mercado.

A esto se suma un factor clave: el tiempo. En el vacuno de carne, aumentar la producción no es inmediato. Incorporar nuevas vacas y que entren en ciclo productivo puede llevar alrededor de tres años, lo que impide reaccionar con rapidez ante la subida de precios.

En definitiva, mientras los huevos se han convertido en el termómetro de la inflación para el consumidor, la carne de vacuno gallego refleja además un problema más profundo: un sector tensionado, con menos explotaciones, dificultades para crecer y un futuro incierto si no se produce un relevo generacional que garantice su continuidad.