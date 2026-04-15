Nuevo sablazo en Barcelona: la tasa turística sube hasta los 12 euros por noche y supera a París o Roma

Barcelona ha incrementado la tasa turística que deben abonar los visitantes desde el pasado 1 de abril, una medida que sitúa a la ciudad entre las más caras de Europa en este concepto, según un análisis comparativo realizado por la empresa Radical Storage. El incremento del Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), que incluye tanto el tramo autonómico de la Generalitat como el recargo municipal del Ayuntamiento de Barcelona, obliga ahora a los turistas a pagar entre 5 y 12 euros por noche, en función del tipo y categoría del alojamiento.

Subida de la tasa turística

La subida de la tasa turística aplicada en Barcelona responde a una actualización del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET) que combina los tramos establecidos por la administración autonómica y el consistorio municipal. Este modelo permite ajustar la carga fiscal en función de la categoría del alojamiento, incrementando el importe en hoteles de mayor nivel. El resultado es una horquilla amplia que va desde los 5 euros en alojamientos más económicos hasta los 12 euros por noche en establecimientos de gama alta, consolidando así el incremento aplicado a comienzos de abril.

Con esta actualización, Barcelona se posiciona por encima de otras capitales europeas relevantes en cuanto a carga fiscal turística. En Roma, el importe oscila entre 4 y 10 euros por noche, mientras que en París se sitúa en una horquilla de 2,60 a 11,38 euros.

En cambio, el nivel alcanzado por la capital catalana se aproxima al de Atenas, donde la tasa turística varía entre 2 y 15 euros por noche, dependiendo también del tipo de establecimiento. De hecho, este nuevo escenario sitúa a Barcelona dentro del grupo de ciudades europeas con mayor presión fiscal directa sobre el alojamiento turístico, al menos en términos de tarifa fija por pernoctación.

En este sentido, el análisis de Radical Storage también señala que no todas las ciudades aplican este impuesto de la misma forma. Mientras que algunas, como Barcelona, establecen una cantidad fija por noche, otras optan por un porcentaje sobre el total de la reserva. Es el caso de Ámsterdam, donde la tasa alcanza el 12,5% del precio del alojamiento, o Berlín, con un 7,5%. En Viena, el recargo se sitúa en el 3,2%.

Según la firma, la diferencia en las tasas turísticas entre ciudades europeas puede resultar un factor relevante en la decisión de los viajeros, especialmente entre aquellos con presupuestos más ajustados. Radical Storage considera que esta brecha de precios "determinante" entre destinos puede influir en la competitividad turística de las ciudades, al sumarse a otros costes asociados al viaje. En este contexto, el alojamiento se mantiene como la partida presupuestaria con mayor variabilidad entre destinos, siendo también el componente sobre el que se aplica directamente este tipo de impuesto.