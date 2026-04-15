Queso, vino y coches: la UE ultima el nuevo acuerdo comercial con México

La política comercial de la Unión Europea sigue su actividad febril en busca de nuevos socios para reducir dependencias estratégicas. Con Mercosur firmado y el acuerdo con la India y con Australia pendientes de ratificar, la Unión Europea encara la recta final para cerrar un nuevo tratado con México, un pacto que promete eliminar prácticamente todos los aranceles y "abrir nuevas oportunidades para empresas y productores europeos", según la Comisión Europea.

El calendario ya está en marcha. Las Comisiones de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional han examinado el texto este miércoles; los líderes europeos y mexicanos firmarán el acuerdo en una cumbre en Ciudad de México a mediados de mayo, si todo sale según lo previsto. El Consejo de la Unión Europea solicitará formalmente el consentimiento a finales de mayo y el primer voto parlamentario será el 23 de junio. Así que, si no hay sobresaltos, el voto en pleno para la ratificación final tendría lugar en julio.

El tratado no es nuevo, sino la actualización de un acuerdo firmado en el año 2000. Pero han sido necesarios más de diez años de negociaciones para adaptarlo a la realidad económica actual.

Adiós a los aranceles

La clave del acuerdo es clara: eliminar hasta el 100% de los aranceles en productos estratégicos. Esto incluye alimentos muy presentes en la exportación europea como el queso, las aves de corral, la carne de cerdo, el chocolate o el vino. En otras palabras, sectores tradicionales del campo y la industria agroalimentaria europea tendrán vía libre para competir en el mercado mexicano.

En términos generales, el comercio entre la UE y México se estimó en más de 82.000 millones de euros en 2024, según cifras de la Comisión Europea. Del total, unos 53.000 millones correspondieron a exportaciones y 29.000 millones a importaciones. La UE fue el tercer mayor socio comercial de México, después de los Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación. México fue el undécimo mayor socio comercial de la UE.

¿Qué vendemos y qué compramos a México?

Entre los principales bienes que la UE exporta a México está la maquinaria y electrodomésticos, productos químicos y equipos de transporte. Por su parte, la UE importa combustibles y productos mineros, equipos de transporte y maquinaria.

Por eso la Comisión espera que el acuerdo mejore también el acceso en ámbitos como el automóvil, los productos farmacéuticos, los equipos sanitarios o las bebidas, además de reforzar normas sobre contratación pública y propiedad intelectual.

Según estimaciones manejadas en las instituciones europeas, basadas en evaluaciones de la Comisión Europea, el impacto podría ser notable: las exportaciones comunitarias de bienes y servicios podrían aumentar hasta un 75% en el escenario más favorable.

Agricultura, denominaciones y oportunidades

Según ha destacado el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, uno de los puntos fuertes del acuerdo es la protección de 568 indicaciones geográficas europeas. Esto significa que productos con denominación de origen —desde quesos hasta vinos— estarán protegidos frente a imitaciones en el mercado mexicano. Para agricultores y exportadores, el mensaje es evidente: más seguridad jurídica y más mercado.

No todo son luces. Algunas empresas europeas han expresado inquietud por el contexto interno mexicano. Cuestiones como la reciente reforma judicial y electoral, los problemas de seguridad o la incertidumbre regulatoria generan dudas en parte del tejido empresarial. Además, el sector energético —clave en la relación bilateral— ha quedado fuera del acuerdo, lo que limita su alcance en uno de los ámbitos más estratégicos.