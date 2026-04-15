Tijeretazo en la BBC: despedirá al 10% de su plantilla para intentar sobrevivir a su crisis financiera y reputacional

La BBC se asoma al abismo. La corporación pública británica ha comunicado este miércoles un plan drástico de ajuste que supondrá el despido de unos 2.000 trabajadores, lo que representa el 10% de su plantilla actual —estimada en 21.500 empleados—. Se trata del mayor recorte de personal que afronta el ente desde el año 2011, en un intento desesperado por tapar un agujero financiero que amenaza su sostenibilidad.

Los trabajadores han sido informados esta misma tarde a través de una videoconferencia. Aunque todavía no se han detallado qué secciones se verán más afectadas, el objetivo es nítido: reducir los costes operativos en 500 millones de libras —unos 575 millones de euros— para aliviar las "presiones financieras" que asfixian a la compañía.

Este recorte masivo se produce en un momento de máxima debilidad política para la cadena. El actual sistema de financiación —un canon obligatorio de 180 libras anuales —más de 200 euros— que los hogares británicos deben pagar por el mero hecho de tener televisor— está en el punto de mira.

La BBC se encuentra negociando con el Gobierno la renovación de sus estatutos, que caducan en 2027. La presión sobre el ente es total, especialmente desde los sectores de la derecha británica y el ámbito empresarial, que denuncian la competencia desleal que ejerce un gigante subvencionado frente a los medios privados y las plataformas de streaming.

De Google a la BBC

El ajuste se ejecuta semanas antes de que el 18 de mayo tome las riendas de la emisora Matt Brittin, exdirectivo de Google. Brittin llega para sustituir a Tim Davie, quien se vio forzado a dimitir el pasado noviembre tras estallar uno de los mayores escándalos recientes de la cadena: la manipulación de un discurso de Donald Trump.

El nuevo director general, definido por el presidente de la BBC, Samir Shah, como un líder para "organizaciones en transformación", hereda una institución herida de muerte por el sesgo ideológico y la pérdida de confianza de los contribuyentes.

El frente financiero no es el único que quita el sueño en Londres. La BBC se enfrenta actualmente a una demanda multimillonaria presentada por Donald Trump en un tribunal de Florida.

El origen del litigio se remonta a la emisión de un programa antes de las elecciones de noviembre de 2024, en el que se utilizó una edición engañosa de las palabras de Trump el 6 de enero de 2021 para sugerir que el presidente había incitado los disturbios del Capitolio. Aunque la BBC pidió disculpas, se negó a pagar la indemnización exigida por el equipo de Trump, lo que ha desembocado en una demanda por difamación cuyas consecuencias económicas podrían ser catastróficas para las arcas públicas británicas.