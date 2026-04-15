Un experto alerta sobre la crisis en España: "Como no aprendamos a usar la IA, va a sustituir a los más cualificados"

Por mucho que el Gobierno se empeñe en lo contrario, lo cierto es que nuestro país muestra unas debilidades estructurales preocupantes ante un shock externo. ¿Viene la estanflación? ¿Viene una recesión? ¿Volveremos a ver las colas del hambre en los comedores sociales? Son estas muchas de las preguntas que nos hacemos cada día, mientras pensamos, igual que hicimos hace años, que era imposible, que esto no nos podría pasar. Igual que pensamos muchos, y nos equivocamos, hablo por mí, cuando nos decían que venía una enfermedad que nos obligaría a pararlo todo. Y llegó el covid-19.

Pues bien, nuestra economía no solo está depauperada, sino que soporta unos niveles extraordinarios de deuda pública y privada. La deuda pública ha sumado más de medio billón de euros desde que Sánchez gobierna hasta los 1,7 billones de euros. También la deuda privada, que alcanza niveles similares.

En una economía tan dependiente de la deuda pública, cualquier shock en tipos de interés, y con una población tan empobrecida como la española, si las empresas empezaran a caer, veríamos dispararse el paro y sí que llegaría la temida recesión. Sin embargo, tampoco sabemos las probabilidades que otorga el mercado a este escenario.