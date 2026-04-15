Yolanda Díaz avisa de otra subida del SMI en seis meses y exige a las empresas contribuir más

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha centrado este miércoles la atención de los medios de comunicación al asegurar que, si los precios siguen subiendo como consecuencia de la guerra en Irán, se revisará de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI) en seis meses. Además, ha afirmado que las pensiones también se verán incluidas en esa revalorización, ya que, según Díaz, "se van a mantener las rentas" en el país.

De esta forma, la ministra ha transmitido este mensaje durante su intervención en la clausura del II Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo, celebrado en la localidad de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Si hace unos días la gallega fue noticia por anunciar que su ministerio destinará 25 millones de euros a la formación y el empleo de los MENAS, hoy lo es por una posible nueva subida del SMI.

En palabras de Yolanda Díaz: "Acabamos de subir el salario mínimo y, si tenemos que revisarlo en seis meses como se nos permite por la legislación, lo haremos". Además, ha hecho un llamamiento a la negociación colectiva (en la que no se tuvo en cuenta a la patronal en la última subida del SMI) para que dicha revisión se haga "subiendo los salarios y teniendo en cuenta el impacto que la inflación va a tener".

Díaz también ha expresado que las pensiones se revalorizarán en función de la subida de precios que se produzca, lo que supondrá un consiguiente aumento en el ya de por sí elevado gasto en pensiones contributivas.

Por otro lado, la ministra no sólo ha mencionado esta posible revisión al alza del SMI, sino que también ha llamado a que las empresas contribuyan más en estos momentos. Según Yolanda Díaz, si bien el Gobierno hará "todo lo que sea menester" para acompañar a los trabajadores, "también tienen que contribuir las empresas que hoy tienen beneficios sustanciales. Los márgenes son brutales en general en nuestro país, a pesar de la crisis", ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Con estas declaraciones, la ministra de Trabajo y Economía Social vuelve a ignorar los efectos negativos que conlleva la subida del SMI, como ya hemos explicado en numerosas ocasiones en Libre Mercado: la posible destrucción de empleo y la ausencia de puestos de trabajo que se habrían creado en ausencia de ese incremento salarial, sin contar con las empresas que pueden desaparecer y/o no crearse por dicha subida.

No obstante, esto está en la línea habitual de Yolanda Díaz y de este Gobierno, que niegan sistemáticamente cualquier efecto negativo de sus políticas y califican todo como bulos o mentiras.

En conclusión, a pesar de que la nueva subida del SMI entró en vigor hace apenas unos meses, la ministra Yolanda Díaz ya ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de incrementar de nuevo el salario mínimo si los precios siguen creciendo a causa de la guerra en Irán, así como la revalorización de las pensiones en función de la inflación.