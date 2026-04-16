AP institute lanza nueva edición del Programa Directivo en Proceso Normativo, buena regulación e incidencia regulatoria

AP institute | Universidad Nebrija lanza la segunda edición del Programa Ejecutivo en Proceso Normativo, Buena Regulación e Incidencia Regulatoria, una formación intensiva dirigida a profesionales que necesitan comprender, anticipar e influir en la toma de decisiones públicas en un entorno marcado por la creciente complejidad normativa.

En un contexto de hiperregulación y transformación del marco europeo, la capacidad de incidir en la regulación se ha consolidado como una competencia estratégica para empresas, consultoras e instituciones. El programa, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio en Madrid, aborda de forma práctica el ciclo normativo en España y la Unión Europea, así como las herramientas clave de incidencia regulatoria.

Influir en la regulación

"Faltaba, bajo mi punto de vista en España, una oferta como la que ofrece AP institute que da un enfoque de profesionalización a los asuntos públicos que me parece muy relevante", señaló Elena Córdoba, directora de Relaciones Institucionales de Unión Profesional, poniendo en valor el papel de este tipo de formación en la consolidación del sector.

El programa ofrece una visión integral del proceso de elaboración normativa, desde la identificación de actores clave hasta el diseño de estrategias de incidencia, pasando por herramientas como la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), las consultas públicas o la interlocución institucional.

Esta aproximación práctica y transversal es uno de los elementos diferenciales del programa. "Elegí AP institute, primero, por el claustro que tiene que, sin duda, es magnífico y, aparte, por la innovación metodológica. Te enseñan diferentes perfiles desde puntos de vista completamente distintos", explica Candela González-Alemán, consultora de asuntos públicos en Thoffood.

El claustro está compuesto por perfiles de primer nivel procedentes de la Administración, organismos reguladores y sector privado, lo que permite trasladar al aula una visión real de cómo se construyen las decisiones públicas. Más allá del conocimiento técnico, el programa pone el foco en la regulación como un elemento central en la estrategia de las organizaciones. En un entorno donde la normativa condiciona cada vez más la actividad económica, anticiparse y participar en su diseño se convierte en una ventaja competitiva.

Formación en asuntos públicos

"La formación de AP institute permite generar profesionales de alta calidad que den un servicio enfocado en los intereses de los clientes", afirmó Oriol Puig, director de Asuntos Públicos en Burson, subrayando el impacto directo de esta formación en la calidad del trabajo en el sector.

El programa también aborda el papel de la Unión Europea en la configuración normativa, con especial atención a los procesos de elaboración legislativa comunitaria y su impacto en los Estados miembros, así como a las grandes tendencias regulatorias que marcarán los próximos años.

AP institute sostiene que uno de los grandes retos del sector es avanzar hacia una relación más transparente, estructurada y profesionalizada con las instituciones públicas. En este sentido, la formación en asuntos públicos se posiciona como una herramienta clave. "El programa de AP institute nos permite a los profesionales de los asuntos públicos especializarnos en la tarea de acercarnos a las instituciones con transparencia para lograr una buena regulación", manifestó Carla González Ricarte, Public Affairs Specialist en PowerCo | Grupo Volkswagen.

Con plazas limitadas y un formato intensivo presencial, el programa incluye además espacios exclusivos de networking, como el Policy Circle, que permiten a los participantes interactuar directamente con responsables institucionales y expertos del sector.