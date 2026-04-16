Así es el taxi del futuro que arrasa en EEUU: circula 24 horas y sin conductor

Si hace unos años veíamos en los cines películas futuristas donde los coches circulaban sin conductor (la llamada "conducción autónoma") y nos parecía algo increíble, este sueño se está haciendo cada vez más realidad en algunas partes del mundo, como es el caso de California, donde cada año recorren más kilómetros los taxis del estado número 31 de los Estados Unidos. En este artículo te contamos todos los detalles.

Como decíamos, en California se está produciendo un cambio sin precedentes en la forma de conducción de los taxis. Desde 2023 se observa un crecimiento progresivo en el uso de este tipo de vehículos por parte de los ciudadanos, lo que ha hecho que el número de kilómetros recorridos por estos taxis autónomos con pasajeros a bordo haya pasado de apenas 164.303 kilómetros en agosto de 2023 a la impresionante cifra de 9,4 millones de kilómetros en diciembre de 2025.

En el siguiente gráfico, elaborado por Our World in Data (a partir de datos de la California Public Utilities Commission de 2026), podemos ver esta evolución:

Resulta interesante observar cómo, entre agosto de 2023 y mayo de 2024, aún no se había superado el millón de kilómetros recorridos con pasajeros, mientras que a partir de junio de 2024 se produjo un rápido crecimiento hasta alcanzar los 9,4 millones de kilómetros a finales del año pasado.

Este indicador tiene una serie de particularidades que conviene conocer, a saber:

Dicho indicador recoge la distancia total recorrida por los pasajeros de pago en los viajes en "robotaxi" operados por servicios con licencia en California, expresada en "pasajeros-kilómetros".

Un pasajero-kilómetro es la forma de medir cuántos kilómetros viaja cada persona. Se calcula multiplicando la distancia recorrida por el número de pasajeros a bordo. Por ejemplo, un trayecto de 5 km con 2 pasajeros equivale a 10 pasajeros-kilómetros . Si los pasajeros suben o bajan, se cuenta cada tramo por separado según el número de personas que viajen en ese momento. Así se mide el transporte real de personas, no solo los kilómetros del vehículo.

Sólo se incluyen los viajes con pasajeros, de forma que se excluyen los vehículos vacíos que se desplazan entre paradas de recogida y los viajes de prueba.

Los robotaxis se expanden por todo Estados Unidos

Otro detalle a tener en cuenta es que, actualmente, la única empresa que ofrece un servicio comercial de taxis sin conductor en California es Waymo (propiedad de Alphabet/Google), que opera desde finales de 2023. Antes de Waymo, Cruise (propiedad de General Motors) prestaba este servicio, pero tuvo que suspender sus operaciones en octubre de 2023 tras un incidente de seguridad.

Una de las ventajas de estos taxis autónomos es que funcionan las 24 horas del día, tanto de día como de noche. Además, según Waymo, toda su flota es "totalmente autónoma y eléctrica".

Aunque la mayor parte de los robotaxis operan en el estado de California, no es el único lugar donde Waymo ofrece este servicio. En el siguiente mapa, extraído de la página web de Waymo, podemos ver en qué otros lugares opera la empresa (azul claro) y aquellos lugares donde operará en el futuro (azul oscuro):

Como se puede ver en el mapa, Waymo ofrece actualmente sus servicios en Atlanta, Austin, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nashville, Orlando, Phoenix, San Antonio y San Francisco. Se trata de un servicio que ya está en funcionamiento y que continuará expandiéndose por todo Estados Unidos en los próximos años.

En conclusión, lo que hasta hace no mucho solo podía verse en los cines o en nuestra imaginación, hoy en día ya es una realidad que, según todo indica, seguirá expandiéndose por cada vez más rincones del mundo, tal como ha ocurrido con otras tecnologías que al principio parecían imposibles y que hoy utilizamos a diario.