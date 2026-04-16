Canarias como hub de inversión, talento y tecnología, en imágenes
Sectores de alto valor añadido como el audiovisual y videojuegos, el aeronáutico y aeroespacial, o el logístico y portuario cuentan con grandes oportunidades en el ecosistema innovador canario, más allá de sus ventajas fiscales. La cita ha tenido lugar en las oficinas de Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid. El evento está concebido como una jornada de alto nivel institucional y empresarial para transmitir un mensaje claro: Canarias no compite en precio, sino en capacidades.
Manuel Domínguez González, vicepresidente del Gobierno de Canarias, ha comenzado el foro Canarias como hub de inversión, talento y tecnología celebrado en Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo.
"Canarias, con su buen clima meteorológico, sus playas y sus espacios luminosos, brinda una oportunidad para invertir. Cuando uno piensa en potenciar la actividad económica, Canarias es un lugar interesante. Canarias tiene el mejor clima para invertir", ha señalado Manuel Domínguez González, vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, reivindica el archipiélago como "el mejor clima para invertir". El Gobierno canario ha presentado en Madrid su apuesta como hub europeo en un encuentro organizado por Libertad Digital.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, ha defendido en Madrid el potencial del archipiélago como destino prioritario para la inversión internacional, destacando su marco fiscal y su posición estratégica.
Domínguez también ha puesto el foco en el mercado potencial, y es que "sumando 2,7 millones de habitantes y una población flotante de 18 millones de personas, hablamos de un mercado muy interesante que no podemos limitar solo a quienes viven allí".
Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico) ha participado en el foro.
Gustavo González de Vega ha defendido que Canarias no busca competir en tamaño con otros territorios, sino en eficiencia y especialización: "Canarias ofrece mucho. No pretendemos competir en tamaño ni compararnos con otros destinos, pero sí en la eficiencia del capital invertido y en la especialización de determinados sectores".
José Manuel Rodríguez Ramos, consejero delegado (CEO) de Wooptix, también ha intervenido en la mesa redonda del foro organizado por Libertad Digital.
El vicepresidente ha insistido en que el objetivo no es sustituir el turismo de las Islas Canarias, sino complementarlo: "No queremos sustituir al turismo, hay que cuidarlo y protegerlo. Va a seguir siendo la cabeza tractora, pero queremos diversificar la economía".
El foro –organizado por Libertad Digital en el bufete Cremades & Calvo Sotelo en Madrid– ha contado con multitud de asistentes interesados en las ventajas fiscales y los beneficios del archipiélago.
Domínguez ha puesto especial énfasis en el Régimen Económico y Fiscal (REF): "El REF es un gran desconocido, incluso para los canarios. Nuestro objetivo es divulgarlo, porque permite equipararnos al resto del territorio nacional y competir en igualdad de condiciones".
El Comisionado del Régimen Económico y Fiscal, José Ramón Barrera, ha reivindicado el papel del sistema canario como herramienta de competitividad: "Somos un territorio con un enorme potencial para el desarrollo de negocios".
Organizado por Libertad Digital en el bufete Cremades & Calvo Sotelo en Madrid, la mesa redonda ha estado moderada por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero y ha abordado los incentivos fiscales, las oportunidades empresariales y el posicionamiento internacional de Canarias como enclave económico y tecnológico.
José Ramón Barrera, comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), también ha participado en la mesa redonda del evento en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo.
De izquierda a derecha: Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico); José Ramón Barrera Hernández, comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias; Luis Rodríguez, director general de Libertad Digital; y Juan Rodríguez Plaza, director de relaciones institucionales de Libertad Digital.
De izquierda a derecha: Luis Rodríguez, director general de Libertad Digital; José Ramón Barrera Hernández, comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias; Manuel Domínguez, vicepresidente de las Islas Canarias; Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico); y Juan Rodríguez Plaza, director de relaciones institucionales de Libertad Digital.
De izquierda a derecha: Luis Rodríguez, director general de Libertad Digital; Manuel Domínguez, vicepresidente de las Islas Canarias; y Juan Rodríguez Plaza, director de relaciones institucionales de Libertad Digital.
Luis Rodríguez, director general de Libertad Digital; y Juan Rodríguez Plaza, director de relaciones institucionales de Libertad Digital saludando a Manuel Domínguez, vicepresidente de las Islas Canarias en el bufete Cremades & Calvo Sotelo en Madrid, donde ha tenido lugar el Hub de Canarias organizado por Libertad Digital.
Asistentes al foro del Hub de Canarias –organizado por Libertad Digital– tras la mesa redonda y las intervenciones en un networking.
Antonio Flores, ingeniero superior de Telecomunicación y en Electrónica por la Universidad de Sevilla, MBA por la escuela de negocios IESE y profesor; y el CEO de Wooptix, José Manuel Rodríguez, en el networking tras las intervenciones.
De izquierda a derecha: Luis Fernando Quintero, periodista de Libertad Digital especializado en economía; José Manuel Rodríguez, CEO de Wooptix; y Juan Rodríguez Plaza, director de relaciones institucionales de Libertad Digital.
Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía de las Islas Canarias, ha concluido la mesa redonda con un mensaje de atracción de inversión: "El talento elige Canarias. Y quienes invierten aquí tienen la ventaja de estar en un territorio que conecta Europa, África y Sudamérica. No se puede ignorar esta oportunidad".