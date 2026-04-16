El Gobierno de Canarias defiende su baja fiscalidad: "Un impuesto de sociedades del 4%"

El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles en Madrid su estrategia para consolidarse como hub europeo de inversión, innovación y talento, en un encuentro celebrado en el bufete Cremades & Calvo Sotelo de Madrid (C/ Jorge Juan, 30) y organizado por Libertad Digital. El Hub de Canarias ha reunido a representantes institucionales y empresariales para analizar las ventajas fiscales, estratégicas y tecnológicas del archipiélago.

El encuentro ha sido presentado por la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, que ha comenzado agradeciendo la participación del Gobierno de Canarias, de las empresas asistentes y del despacho anfitrión.

Durante su intervención inicial, Vaquero ha introducido el debate con una reflexión sobre el potencial del archipiélago: "¿Qué tiene que ver la película Fast and Furious con el Instituto Astrofísico de Canarias? Pues eligieron rodar allí. Gracias al clima favorable y a sus profesionales, Canarias es idónea para proyectos audiovisuales y también para el sector aeroespacial. Hay muchas posibilidades de inversión en las islas".

"Canarias, el mejor clima para invertir"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, ha abierto el encuentro defendiendo el potencial económico del archipiélago como destino de inversión internacional.

🔴 #HubCanariasLD | ¡Arrancamos en Madrid! ‼️ Hoy descubrimos por qué Canarias es mucho más que un paraíso: es un hub estratégico de inversión, talento y tecnología. ¡No te lo pierdas! 👇 pic.twitter.com/yXYicDFKMQ — Libertad Digital (@libertaddigital) April 16, 2026

El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo institucional que ha resumido los principales atractivos económicos, naturales y de calidad de vida de las islas.

Bajo el eslogan "Canarias, el mejor clima para invertir", Domínguez ha subrayado el atractivo del territorio: "Canarias, con su buen clima meteorológico, sus playas y sus espacios luminosos, brinda una oportunidad para invertir. Cuando uno piensa en potenciar la actividad económica, Canarias es un lugar interesante. Canarias tiene el mejor clima para invertir".

El vicepresidente ha puesto el foco en el peso del turismo en la economía: "23.000 millones de euros generados por 18 millones de visitantes al año. Gracias al turismo, Canarias se ha convertido en una locomotora económica".

Asimismo, ha destacado el crecimiento del archipiélago: "Crecemos a un 3,4% en 2025 y estamos muy por encima de la media nacional, siendo la segunda comunidad autónoma que más crece".

En esta línea, ha defendido el impacto social del sector: "El turismo genera el 40% del empleo. Ha transformado la economía canaria y ha permitido mejorar la calidad de vida de la población".

Domínguez también ha puesto en valor el mercado real del archipiélago: "Sumando población residente y población flotante, hablamos de más de 18 millones de personas, lo que configura un mercado muy relevante".

Diversificación económica

El vicepresidente ha insistido en que el objetivo no es sustituir el turismo, sino complementarlo: "No queremos sustituir al turismo, hay que cuidarlo y protegerlo. Sigue siendo la cabeza tractora, pero queremos diversificar la economía".

En este sentido, ha señalado la necesidad de reforzar la resiliencia económica: "En momentos complejos necesitamos desarrollar sectores de valor añadido".

Sectores estratégicos

Domínguez ha detallado los ámbitos en los que Canarias quiere crecer: salud, aeroespacial y aeronáutico, microchips, I+D+i, software, economía azul, biotecnología, industrias creativas y energía.

En este contexto, Domínguez ha defendido el Régimen Económico y Fiscal: "El REF es un gran desconocido, incluso para los canarios. Permite competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio".

Ha rechazado su consideración como ventaja injustificada: "No somos un paraíso fiscal. Es un derecho con cinco siglos de historia".

Entre sus instrumentos ha destacado: "Un impuesto de sociedades del 4%, un IGIC del 7% frente al 21%, y deducciones del 25% en I+D+i".

Además, ha explicado la Zona Especial Canaria y la Reserva de Inversiones: "Cada metro cuadrado de Canarias puede acogerse a la ZEC. La Reserva de Inversiones permite reinvertir, por ejemplo, en vivienda de alquiler".

Domínguez ha cerrado su intervención con un mensaje de estabilidad y atracción de inversión: "Nos marcamos objetivos alcanzables y sostenibles. Canarias ofrece una oportunidad única: el mejor clima para invertir".

Mesa redonda

Tras la intervención institucional, el encuentro ha continuado con una mesa redonda moderada por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero, en la que se han analizado los incentivos fiscales, la innovación y el posicionamiento internacional de Canarias.

Gustavo González de Vega, viceconsejero de economía e internacionalización y vicepresidente de Proexca -Sociedad Canaria de Fomento Económico ha defendido un modelo basado en la especialización: "No pretendemos competir en tamaño, sino en eficiencia del capital invertido y en la especialización de sectores".

Ha resumido la estrategia en cuatro ejes: "Talento, fiscalidad, ubicación estratégica y conectividad". Y ha destacado el papel geopolítico del archipiélago: "Canarias es un eje estratégico entre Europa, África y Latinoamérica".

Por su parte, el CEO de Wooptix, José Manuel Rodríguez, ha subrayado el valor de la investigación avanzada: "El secreto está en la I mayúscula de la I+D: la multidisciplinariedad".

En este sentido, ha explicado el potencial tecnológico de su empresa: "Hemos conseguido medir una parte de la luz que antes no se podía medir con precisión". Sobre su expansión internacional ha señalado que "Samsung e Intel son socios estratégicos. La tecnología está validada y en desarrollo industrial".

🔴 #HubCanariasLD | D. José Manuel Rodríguez Ramos, CEO de @WooptixCorp: " En el manejo de la luz somos expertos a nivel internacional" "El isleño prefiere quedarse en casa si tiene una oportunidad atractiva y los salarios son muy competitivos con el resto del mundo" pic.twitter.com/DdY8L35EO4 — Libertad Digital (@libertaddigital) April 16, 2026

También ha querido destacar el ecosistema canario: "Los estudiantes se están quedando en la empresa. Tenemos talento internacional de múltiples países".

Asimismo, el Comisionado de Régimen Económico y Fiscal, José Ramón Barrera Hernández ha defendido el sistema fiscal como herramienta de competitividad: "No es un privilegio, es equidad económica", ha resumido.

En este contexto, ha explicado sus instrumentos principales: "La Reserva de Inversiones permite reinvertir con una tributación del 2,5%. La ZEC permite un 4% en sociedades".

El talento canario y extranjero

Por otro lado, el viceconsejero ha insistido en la generación de talento: "El talento es global, pero hay que saber generarlo y atraerlo". Por ello, ha destacado el papel universitario: "Muchos proyectos nacen como spin-off de nuestras universidades". "El talento elige Canarias por calidad de vida, fiscalidad y estabilidad", ha subrayado.

En este sentido, el CEO de Wooptix ha alertado sobre la financiación: "El problema está en el capital semilla. Europa pierde empresas que acaban en Estados Unidos".

El viceconsejero ha cerrado la mesa defendiendo la colaboración público-privada: "Si queremos fomentar el talento, hay que acompañarlo desde el inicio con inversión pública". "El talento elige Canarias. Es un territorio único entre Europa, África y América", ha concluido.