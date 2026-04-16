El Gobierno de Canarias defiende su fiscalidad: "No es un privilegio, es equidad económica"

El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles en Madrid su estrategia para consolidarse como hub europeo de inversión, innovación y talento, en un encuentro celebrado en el bufete Cremades & Calvo Sotelo de Madrid (C/ Jorge Juan, 30) y organizado por Libertad Digital. El Hub de Canarias ha reunido a representantes institucionales y empresariales para analizar las ventajas fiscales, estratégicas y tecnológicas del archipiélago.

El encuentro ha sido presentado por la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, que ha comenzado agradeciendo la participación del Gobierno de Canarias, de las empresas asistentes y del despacho anfitrión.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, ha abierto el encuentro defendiendo el potencial económico del archipiélago como destino de inversión internacional.

El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo institucional que ha resumido los principales atractivos económicos, naturales y de calidad de vida de las islas.

Bajo el eslogan "Canarias, el mejor clima para invertir", Domínguez ha subrayado el atractivo del territorio: "Canarias, con su buen clima meteorológico, sus playas y sus espacios luminosos, brinda una oportunidad para invertir. Cuando uno piensa en potenciar la actividad económica, Canarias es un lugar interesante. Canarias tiene el mejor clima para invertir".

Mesa redonda

Tras la intervención institucional, el encuentro ha continuado con una mesa redonda moderada por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero, en la que se han analizado los incentivos fiscales, la innovación y el posicionamiento internacional de Canarias.

Gustavo González de Vega, viceconsejero de economía e internacionalización y vicepresidente de Proexca -Sociedad Canaria de Fomento Económico ha defendido un modelo basado en la especialización: "No pretendemos competir en tamaño, sino en eficiencia del capital invertido y en la especialización de sectores".

Por su parte, el CEO de Wooptix, José Manuel Rodríguez, ha subrayado el valor de la investigación avanzada: "El secreto está en la I mayúscula de la I+D: la multidisciplinariedad".

Asimismo, el Comisionado de Régimen Económico y Fiscal, José Ramón Barrera Hernández ha defendido el sistema fiscal como herramienta de competitividad: "No es un privilegio, es equidad económica", ha resumido.