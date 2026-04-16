El Gobierno levanta el confinamiento a las aves de corral en toda España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado desde este jueves, 16 de abril, las medidas de confinamiento de aves de corral que seguían vigentes en España por la influenza aviar. La decisión se adopta tras la evaluación favorable del riesgo epidemiológico en las últimas semanas y queda recogida en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas. Leer más

La medida afecta a la totalidad del país, incluidos los humedales y los municipios considerados de mayor riesgo, donde aún se mantenían restricciones pese a la relajación parcial aplicada el pasado 1 de abril.

Con esta decisión se elimina la obligación de mantener a las aves confinadas en las explotaciones y también la prohibición de concentraciones de aves de corral, medidas que habían sido activadas de forma preventiva mediante la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre. Según el Ministerio que dirige Luis Planas, la evolución de la situación sanitaria ha permitido retirar estas limitaciones tras varias semanas de seguimiento.

El departamento de Agricultura señala que, desde la entrada en vigor de las medidas, únicamente se han registrado dos explotaciones afectadas en la provincia de Lérida, correspondientes a granjas de gallinas detectadas en diciembre de 2025 y enero de 2026.

Recomendaciones de bioseguridad

Aunque se levanta el confinamiento, el Ministerio recomienda mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas. Entre ellas, se insiste en evitar el contacto entre aves domésticas y aves silvestres, así como en reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas como en fauna salvaje.

Además, se pide a los titulares de explotaciones que comuniquen de forma inmediata a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad en aves domésticas.

Situación sanitaria y comercio exterior

España mantiene desde febrero el estatus de país libre de influenza aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos de comercio internacional. Esto implica que no existen actualmente restricciones para el movimiento de aves ni de sus productos en el comercio nacional o intracomunitario.

El Ministerio subraya también que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave, huevos o productos derivados si han sido correctamente cocinados, aunque recomienda evitar el contacto innecesario con animales enfermos o encontrados muertos en el campo.