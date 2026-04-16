El precio de la gasolina y el diésel mantiene su tendencia a la baja

La media de este jueves 16 de abril de los carburantes es de 1,744 euros por litro, mientras que a comienzos de esta semana se situaba en 1,7665 euros por litro. En general, los precios de los carburantes registran ligeras bajadas respecto a ayer.
La gasolina Sin Plomo 95 desciende de 1,538 a 1,535 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 baja de 1,689 a 1,684 euros por litro. Por su parte, el gasóleo A también reduce su precio, pasando de 1,848 a 1,835 euros por litro, y el gasóleo A+ cae de 1,936 a 1,922 euros por litro, manteniendo así una tendencia general a la baja en todos los combustibles.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,505 euros, mientras que el más caro está en Toledo con 1,567 euros. En la gasolina Sin Plomo 98, el precio más bajo se da en Murcia con 1,652 euros, y el más alto vuelve a registrarse en Toledo con 1,718 euros.
En el gasóleo A, el menor precio se sitúa en Madrid con 1,828 euros, frente al más elevado en Vizcaya con 1,860 euros. Por último, en el gasóleo A+, el precio más barato se encuentra en Madrid con 1,896 euros, mientras que el más caro corresponde nuevamente a Vizcaya con 1,942 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,534 euros
- Sin Plomo 98: 1,672 euros
- Gasóleo A: 1,828 euros
- Gasóleo A+: 1,896 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,563 euros
- Sin Plomo 98: 1,686 euros
- Gasóleo A: 1,833 euros
- Gasóleo A+: 1,906 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,538 euros
- Sin Plomo 98: 1,688 euros
- Gasóleo A: 1,846 euros
- Gasóleo A+: 1,915 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,505 euros
- Sin Plomo 98: 1,666 euros
- Gasóleo A: 1,859 euros
- Gasóleo A+: 1,937 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,551 euros
- Sin Plomo 98: 1,686 euros
- Gasóleo A: 1,840 euros
- Gasóleo A+: 1,932 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,567 euros
- Sin Plomo 98: 1,718 euros
- Gasóleo A: 1,829 euros
- Gasóleo A+: 1,897 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,515 euros
- Sin Plomo 98: 1,652 euros
- Gasóleo A: 1,847 euros
- Gasóleo A+: 1,918 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,548 euros
- Sin Plomo 98: 1,686 euros
- Gasóleo A: 1,860 euros
- Gasóleo A+: 1,942 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,522 euros
- Sin Plomo 98: 1,687 euros
- Gasóleo A: 1,857 euros
- Gasóleo A+: 1,905 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,517 euros
- Sin Plomo 98: 1,669 euros
- Gasóleo A: 1,841 euros
- Gasóleo A+: 1,903 euros
Los precios pueden verse alterados a lo largo del día.