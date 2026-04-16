El precio de la gasolina y el diésel mantiene su tendencia a la baja

La media de este jueves 16 de abril de los carburantes es de 1,744 euros por litro, mientras que a comienzos de esta semana se situaba en 1,7665 euros por litro. En general, los precios de los carburantes registran ligeras bajadas respecto a ayer.

La gasolina Sin Plomo 95 desciende de 1,538 a 1,535 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 baja de 1,689 a 1,684 euros por litro. Por su parte, el gasóleo A también reduce su precio, pasando de 1,848 a 1,835 euros por litro, y el gasóleo A+ cae de 1,936 a 1,922 euros por litro, manteniendo así una tendencia general a la baja en todos los combustibles.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,505 euros, mientras que el más caro está en Toledo con 1,567 euros. En la gasolina Sin Plomo 98, el precio más bajo se da en Murcia con 1,652 euros, y el más alto vuelve a registrarse en Toledo con 1,718 euros.

En el gasóleo A, el menor precio se sitúa en Madrid con 1,828 euros, frente al más elevado en Vizcaya con 1,860 euros. Por último, en el gasóleo A+, el precio más barato se encuentra en Madrid con 1,896 euros, mientras que el más caro corresponde nuevamente a Vizcaya con 1,942 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,534 euros

Sin Plomo 98: 1,672 euros

Gasóleo A: 1,828 euros

Gasóleo A+: 1,896 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,563 euros

Sin Plomo 98: 1,686 euros

Gasóleo A: 1,833 euros

Gasóleo A+: 1,906 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,538 euros

Sin Plomo 98: 1,688 euros

Gasóleo A: 1,846 euros

Gasóleo A+: 1,915 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,505 euros

Sin Plomo 98: 1,666 euros

Gasóleo A: 1,859 euros

Gasóleo A+: 1,937 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,551 euros

Sin Plomo 98: 1,686 euros

Gasóleo A: 1,840 euros

Gasóleo A+: 1,932 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,567 euros

Sin Plomo 98: 1,718 euros

Gasóleo A: 1,829 euros

Gasóleo A+: 1,897 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,515 euros

Sin Plomo 98: 1,652 euros

Gasóleo A: 1,847 euros

Gasóleo A+: 1,918 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,548 euros

Sin Plomo 98: 1,686 euros

Gasóleo A: 1,860 euros

Gasóleo A+: 1,942 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,522 euros

Sin Plomo 98: 1,687 euros

Gasóleo A: 1,857 euros

Gasóleo A+: 1,905 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,517 euros

Sin Plomo 98: 1,669 euros

Gasóleo A: 1,841 euros

Gasóleo A+: 1,903 euros

Los precios pueden verse alterados a lo largo del día.