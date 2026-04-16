Envían 10.000 cartas oficiales instando a pedir la prórroga del alquiler y las inmobiliarias ponen el grito en el cielo

Ante el incierto futuro del decreto-ley del pasado 20 de marzo, que impone una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vayan a vencer entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, tanto desde Sumar, impulsora de una medida que está por ver que sea convalidada en el Congreso, como Gobiernos autonómicos como el de Navarra están instando a los inquilinos a que soliciten ya esa prórroga ante la posibilidad de que el decreto decaiga.

Según confirmó este mismo jueves la consejera de Vivienda navarra, Begoña Alfaro, ante el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, su Gobierno ha enviado 10.000 cartas a los inquilinos de la región a los que puede beneficiar esta prórroga: "Es nuestra obligación como Gobierno informar a la ciudadanía de los derechos que le asisten dentro del marco legal", ha dicho.

La misiva oficial, según adelantó la prensa local, recuerda a los inquilinos que si el Congreso no aprueba el decreto ya no se podrá pedir después esa prórroga con condiciones ventajosas, pero si se hace ahora, la solicitud tendrá plenos efectos legales. La misiva incluso recomienda solicitar esa prórroga mediante un burofax, para acreditar que la persona propietaria la recibe. En la carta se añade información sobre un servicio de mediación y asesoramiento para ayudar en los trámites.

La medida se suma a las propias presiones de Bustinduy, que hace unas semanas envió una carta a fondos de inversión e inmobiliarias instándolas a acometer las prórrogas que se les soliciten con "la máxima diligencia". "Deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos" que lo piden, reza la carta sobre un decreto que está por ver que sea finalmente validado.

La situación ha suscitado nuevas quejas de las inmobiliarias ante la incertidumbre jurídica creada. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha tachado de "irresponsables" las cartas y ha avisado que al final los perjudicados podrían ser los potenciales inquilinos.

En su opinión, la difusión de estas notificaciones, sin que se haya dado luz verde a la normativa que regularía estas prórrogas, anticipa escenarios de "inseguridad", que puede derivar en frustración entre los inquilinos, confusión, miedo e inseguridad jurídica entre los propietarios, así como en una innecesaria conflictividad entre las partes, incrementando el desequilibrio en el mercado del alquiler y dejando, probablemente, sin posibilidad de alquilar aún a más personas.

Además, ha avisado de que puede haber propietarios, que estaban esperando incorporar sus viviendas al mercado del alquiler de larga estancia, que desistan ante la cascada de anuncios de normativas que crean un escenario de "inseguridad jurídica".

El presidente de FAI, José María Alfaro, ha destacado que la mayoría de los contratos que actualmente alcanzan su vencimiento continúan resolviéndose mediante negociaciones voluntarias entre las partes, adaptadas a cada situación particular. "La difusión anticipada de estas medidas puede interferir en estos procesos y generar conflictos innecesarios en un ámbito donde el entendimiento entre caseros e inquilinos ha sido la práctica habitual hasta ahora, sobre todo en escenarios especialmente complejos, como los vividos durante la pandemia o en coyunturas económicas adversas derivadas de distintas crisis".