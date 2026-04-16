¿Fin del país de propietarios? La vivienda en propiedad cae a mínimos de hace más de 50 años

Los últimos datos del Banco de España sobre vivienda muestran una situación desoladora: el porcentaje de hogares que viven en una vivienda en propiedad ha caído a niveles que no se veían desde el siglo pasado. En concreto, desde 1970 no se registraba un dato tan bajo en el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda. En este artículo te contamos todas las claves.

El Banco de España publicó este jueves la última edición de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y que se puede consultar aquí. En dicho documento, entre otras cuestiones, aborda el tema de la vivienda y muestra cómo el porcentaje de hogares que viven en una vivienda en propiedad (frente al alquiler) ha caído entre 2022 y 2024. Si en 2022 este porcentaje alcanzaba el 72,15% de los hogares, en apenas dos años ha descendido hasta el 70,63%.

El peor dato en más de 50 años

A simple vista podría no parecer una caída muy grande, ya que se trata de menos de dos puntos porcentuales en solo dos años. Sin embargo, si la enmarcamos en la tendencia de los últimos años, vemos que la situación de la vivienda en propiedad en España está en su punto más bajo de todo el siglo XXI y de parte del siglo XX. En el siguiente gráfico, elaborado con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España y del INE (a partir de este documento del Ministerio de Trabajo y Economía Social), podemos ver la evolución desde 1950 hasta 2024.

Como se puede ver en el gráfico, la situación actual es dramática. Solo el 70,63% de los hogares en España viven en una vivienda en propiedad, frente al 82,56% que se registró en 2011, el punto más alto de la serie. Es decir, son 11,93 puntos porcentuales menos en apenas 13 años. Sin embargo, esto no es lo peor: para encontrar un dato inferior al actual hay que remontarse hasta 1970, cuando solo el 63,4% de los hogares vivían en una vivienda en propiedad. Incluso en 1981 la situación era mejor que la actual, con un 73,2% de hogares propietarios de su vivienda. Así pues, el dato de 2024 es el peor registrado desde 1970, es decir, en más de 50 años.

¿Por qué ocurre esto?

Las causas que explican esta caída son múltiples, como sucede con casi cualquier problema complejo. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que cada año se forman más hogares mientras no se construye suficiente vivienda para satisfacer la creciente demanda. Esto está generando un déficit habitacional cada vez mayor.

Hace menos de un mes, las estimaciones del BBVA advirtieron que en 2027 habrá un déficit de 794.000 viviendas, lo que contribuirá a que los precios no dejen de subir. De esto ya hablamos en Libre Mercado en este artículo. Es decir, la combinación de que no se construye lo suficiente y de que se forman cada vez más hogares (fundamentalmente por la creciente llegada de inmigrantes en los últimos años) está provocando que los precios sigan subiendo.

A esto hay que sumar las políticas concretas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, como la propia Ley de Vivienda, la protección a los okupas, la prórroga durante años del decreto anti-desahucios, etc., que, lógicamente, contribuyen a empeorar una situación que ya de por sí no era buena.

En conclusión, España atraviesa un serio problema de vivienda y va camino de dejar de ser, de forma definitiva, un país de propietarios para convertirse en un país de inquilinos. Con ello, abandonaría una de las señas de identidad que nos han distinguido frente al resto de Europa, y en gran medida esto se deberá a las nefastas políticas llevadas a cabo por quienes nos gobiernan.