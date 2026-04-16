Gustavo González, viceconsejero de Economía de Canarias: "Somos un eje estratégico para conectar el mercado"

Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico); José Ramón Barrera Hernández, comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias; y José Manuel Rodríguez Ramos, consejero delegado (CEO) de Wooptix, han intervenido en la mesa redonda del Hub de Canarias.

Organizado por Libertad Digital en el bufete Cremades & Calvo Sotelo en Madrid, la mesa redonda ha estado moderada por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero y ha abordado los incentivos fiscales, las oportunidades empresariales y el posicionamiento internacional de Canarias como enclave económico y tecnológico.

Gustavo González ha defendido que Canarias no busca competir en tamaño con otros territorios, sino en eficiencia y especialización: "Canarias ofrece mucho. No pretendemos competir en tamaño ni compararnos con otros destinos, pero sí en la eficiencia del capital invertido y en la especialización de determinados sectores".

🔴 #HubCanariasLD| D. Gustavo González de Vega, Viceconsejero de Economía e Internacionalización @EICAGobCan y vicepresidente de @proexca: 🎙️ @gustavogdevega : " Ubicación estratégica, talento, y, sobre todo, una eficiencia en todo aquel capital que quiera invertir" pic.twitter.com/BbZT7SEMWC — Libertad Digital (@libertaddigital) April 16, 2026

El viceconsejero ha subrayado que la estrategia del archipiélago se apoya en cuatro pilares: "Trabajamos en cuatro vectores: el talento, la fiscalidad, la ubicación estratégica y la conectividad".

En este sentido, ha destacado la posición geográfica de Canarias: "Somos un eje estratégico para conectar el mercado latinoamericano con Europa y con África".

La importancia de las universidades canarias

Por su parte, el CEO de Wooptix ha puesto el foco en la importancia de la investigación avanzada y la transferencia tecnológica: "El secreto está en la ‘I’ mayúscula de la I+D. Se trata de multidisciplinariedad si queremos crear algo nuevo".

Para ello, ha explicado el potencial tecnológico de su empresa: "Hemos conseguido medir una parte de la luz que no se medía con suficiente resolución. Esto nos permite competir con gigantes del sector".

José Manuel Rodríguez ha destacado el nivel de internacionalización del proyecto: "Samsung no es solo cliente, es socio; también está Intel. Estamos en conversaciones con actores estratégicos y la tecnología está validada".

Sobre el desarrollo del ecosistema en Canarias, ha añadido: "Hemos conseguido grandes perfiles de nuestras propias universidades. Por primera vez, los estudiantes se están quedando a trabajar con nosotros". Y ha subrayado el atractivo del archipiélago: "Tenemos profesionales de Corea, Francia, Taiwán o Noruega. Quieren venir a Canarias, les parece un lugar excelente".

Un sistema equitativo

Por su parte, el Comisionado del Régimen Económico y Fiscal, José Ramón Barrera, ha reivindicado el papel del sistema canario como herramienta de competitividad: "Somos un territorio con un enorme potencial para el desarrollo de negocios".

En este sentido, ha explicado el funcionamiento del sistema de incentivos: "Nuestro sistema de compensaciones no es un privilegio: es equidad. Es lo que en economía se llama equidad vertical".

Barrera ha detallado algunas de las herramientas fiscales: "La Reserva de Inversiones permite reinvertir y financiar nuevos proyectos, pagando únicamente un 2,5% en el Impuesto sobre Sociedades".

🔴 #HubCanariasLD | D. José Ramón Barrera Hernández, Comisionado del @REFCanarias: " Nuestro sistema de compensaciones acompaña a su proyecto desde el inicio hasta el final" "En las inversiones iniciales tenemos la Reserva de Inversiones en Canarias" pic.twitter.com/9W38hyUE9t — Libertad Digital (@libertaddigital) April 16, 2026

También ha destacado la flexibilidad del sistema: "El crédito fiscal por innovación es monetizable, la administración lo devuelve. Y si la actividad se acoge a la ZEC, la tributación es del 4%".

La importancia del talento

El viceconsejero ha vuelto a incidir en la importancia del talento como eje estratégico: "El talento es una de las principales preocupaciones globales, pero lo fundamental es la capacidad de generarlo".

En este contexto, ha subrayado el papel de las universidades canarias: "En Canarias hay seis universidades y un ecosistema que permite generar talento propio. Muchos proyectos nacen como spin-off, como es el caso de José Manuel".

También ha defendido la capacidad de atracción del archipiélago: "El talento quiere estar donde se sienta cómodo, donde haya calidad de vida y salarios competitivos. Canarias está siendo un elemento tractor de talento internacional".

Asimismo, el CEO de Wooptix ha puesto el foco en la formación y el retorno del talento: "Tengo 80 alumnos de Física haciendo prácticas en nuestra empresa. No es que estén preparados, es que están muy preparados".

Además, ha defendido el potencial de la investigación en Canarias: "Viene una revolución en el campo cuántico y del silicio. Estamos trabajando en cómo llevar nuestros algoritmos a la luz".

Rodríguez Ramos ha señalado también la importancia de la financiación: "El problema está en el dinero semilla. En Europa no hay grandes inversores y muchas empresas acaban en Estados Unidos".

Una oportunidad única

El viceconsejero ha cerrado la mesa defendiendo la colaboración público-privada: "Si queremos fomentar el talento, hay que garantizar la inversión en el territorio. El momento de éxodo se produce en la ronda de financiación".

Ha destacado la apuesta del Ejecutivo canario: "Estamos impulsando la coinversión pública del 50% para acompañar los proyectos desde el inicio hasta el final".

Y ha concluido con un mensaje de atracción de inversión: "El talento elige Canarias. Y quienes invierten aquí tienen la ventaja de estar en un territorio que conecta Europa, África y Sudamérica. No se puede ignorar esta oportunidad".