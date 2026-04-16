Holanda comprará granjas para cerrarlas por hasta un 120% de su valor

El Gobierno de Países Bajos ha decidido pagar dinero público a los ganaderos para que cierren sus explotaciones y dejen de producir. Lejos de apostar por la innovación o la mejora de la eficiencia, el Ejecutivo neerlandés ha optado por el decrecimiento por motivos medioambientales: acabar con la actividad económica para reducir de forma rápida las emisiones de nitrógeno.

El instrumento elegido es el programa LBV, que ofrece subvenciones de hasta un 120% del valor del negocio a los productores que acepten vender sus vacas, cerdos o gallinas y dedicarse a otra cosa. La propia administración lo reconoce sin rodeos: se trata de una ayuda para quienes quieran "terminar su explotación". Es decir, el Estado no está incentivando producir mejor, sino no producir en absoluto.

El Gobierno identifica las granjas con mayores emisiones —especialmente las cercanas a espacios protegidos— y les ofrece una compensación económica a cambio de su cierre definitivo. A partir de ese momento, la explotación desaparece y no puede reabrirse.

La compensación cubre el valor de la explotación, los ingresos futuros y los derechos de producción. No se paga por vaca ni por producción reducida. En la práctica, el Estado compra empresas privadas para cerrarlas. Es decir, se paga por la desaparición del negocio.

Hasta el 120% del valor del negocio

El Gobierno ha presupuestado un total de 1.400 millones de euros para los dos planes principales (LBV y LBV+), con partidas adicionales posteriores que elevan el presupuesto público por encima de los 2.000 millones .

Dependiendo del tipo de granja y de la zona en la que se ubique, las subvenciones cubren hasta el 100% de las pérdidas del ganadero y, en los casos de mayor impacto ambiental, pueden llegar incluso al 120% del valor de la capacidad productiva .

Aunque formalmente es voluntario, el fuerte incentivo económico y la presión regulatoria a la que se enfrentan los ganaderos dibujan un escenario en el que el cierre de las explotaciones sería una de las pocas salidas viables para parte del sector. El resultado es puro decrecimiento a costa del erario público: menos granjas, menos producción y menos actividad económica como vía para cumplir objetivos ambientales.